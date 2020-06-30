十銓科技推出新固態硬碟 颳起電競高冷新旋風

記憶體品牌及模組廠十銓科技（4967）旗下電競品牌T-FORCE 今日發表M.2 PCIe Gen4x4最新極速介面的CARDEA Ceramic C440固態硬碟，為業界首創使用陶瓷複合散熱材質製作，並取得台灣新型專利(證書號M595313)。陶瓷雪白色系，為全球電競的色彩有了嶄新的銓釋，特殊航太陶瓷能達到絕佳的散熱效果，並搭載5,000/4,400 MB/s每秒的讀寫速度，極致效能全力釋放。

T-FORCE CARDEA Ceramic C440固態硬碟，採用M.2 PCIe Gen4x4最新極速介面，符合NVMe 1.3標準，連續讀寫可衝出5,000/4,400 MB/s的速度，以極致效能打造出M.2固態硬碟的新高度。其使用航太陶瓷複合散熱材質製作，不僅提供優異的散熱效果，在機殼本身帶有風扇的狀況下，能使散熱達到降低18%¹的頂尖效能，同時具有輕薄、抗電磁波干擾、耐高溫、抗冷熱衝擊等特性，使用綠色環保材質、符合RoHS標準。CARDEA Ceramic C440結合陶瓷雪白色散熱片上搭配金色T-FORCE點綴，一體展現時尚質感，搭配各色的主機板及機殼能達到對比吸睛效果，其散熱厚度僅約1mm，完美展現T-FORCE CARDEA Ceramic薄型美學。

T-FORCE CARDEA Ceramic C440固態硬碟採用立體堆疊的3D NAND，提供高達2TB的大容量，每秒高達5,000/4,400 MB/s的讀寫速度，是SATA SSD的近10倍2、M.2 PCIE Gen3x4 SSD的近1.65倍3，並可完全向下相容目前的PCIe 3.0平台，全面提升玩家遊戲及日常工作的效率，掀起全球電競的白色旋風。