薪資大公開！這家IC設計廠領239萬元 比下台積、鴻海

繼日前上市櫃公司含主管級的全體員工薪資公布，證交所、櫃買中心今天發布非主管的一般員工薪資，包括平均數、中位數都揭露。其中，以中位數來看，相較於包含主管級的薪資由上緯投控稱冠，一般員工薪資由IC設計廠聯詠以239萬元排第一，其次是鴻海旗下鴻準、達238萬，第三聯發科為233萬元。

至於台積電一般員工薪資中位數159萬元，和鴻準、聯發科等差距70～80萬元，排全體上市櫃公司第17。鴻海員工薪資中位數153萬元，排行第22。不過以總額來看，台積電去年派發高達860億元的薪資，占總營收8%，其他公司難以望其項背，而鴻海總共派發86億元。

根據證交所、櫃買中心統計，一般員工薪資只有五家公司的中位數達200萬元以上，除了聯詠、鴻準和聯發科，上櫃IC設計廠原相的中位數達209萬元，比下眾多上市公司、排第四，還有機上盒系統晶片領導廠揚智，以205萬元排第五。

接續六到八名，一口氣由三家上櫃公司拿下，分別是生技股智擎達195萬元，營建股新潤194萬元，記憶體大廠群聯190萬元。再次，IC設計廠瑞昱有181萬元，華固176萬元。可發現一般薪資前十名，除晶片股為大宗，營建股也拿下兩席。

而以「做一年賺兩年」讓市場稱羨的和泰車，一般員工薪資中位數為174萬元，排行在創意之後、拿下第12。另力旺、聯陽、M31、矽創、義隆、致新等IC設計廠也排名前20，凌通、是方、杰力、群光、九暘、宏觀、中華電、環球晶、中鋼等排第20～30。

多數上榜薪資中位數前30強的公司，薪資總額都不低於10億元，僅大型企業如台積電、聯發科、鴻海、中華電、中鋼等超過，另外是群聯派發37億元、瑞昱75億元等也相當吸睛。

至於平均數來看，鴻準以305萬元比下聯詠、排行第一，聯詠為271萬元，第三仍是聯發科264萬元，第四新潤248萬元，第五揚智241萬元。

第六信驊為233.8萬元，第七群聯233.2萬元，第八晶焱232萬元，第九原相231萬元，第十鴻海排名大跳升、有225萬元。