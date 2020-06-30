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公共運輸數位化 行動支付提升效率

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
林佳龍（中）30日表示，政府正在加速公共運輸的數位轉型，希望刺激民眾使用大眾運輸、減少自駕。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
林佳龍（中）30日表示，政府正在加速公共運輸的數位轉型，希望刺激民眾使用大眾運輸、減少自駕。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「未來也可以用LINE PAY搭公車，當個『聰明用路人』！」交通部長林佳龍30日出席「智慧公共運輸座談會」時表示，未來大眾運輸也要加強數位轉型，將推動多元支付與跨域整合，提升客運品質，以鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。台大土木系教授張學孔則呼籲政府應制定數位轉型目標，並鼓勵跨部會整合。

大眾運輸數位化

「所謂的『趨吉避凶』是要用APP觀察路況的意思。」林佳龍對於自己之前連假塞車說要做個「聰明用路人」的說法自我解嘲說，不過他也強調，交通措施、路況都會有限制，政府最終還是希望鼓勵搭乘大眾運輸、減少自駕車，因此如何利用數位轉型加強大眾運輸效率是當務之急。

林佳龍表示，隨著消費者因為手機產生的消費行為改變，加上5G正式開通，交通部正積極推動智慧化，透過中華電信等業者的協助，規劃多元行動支付與線上訂票，以及建立各大運輸業者使用QR Code的統一標準，與資通訊業者、觀光產業進行合作完成數位升級，讓民眾有更方便的搭乘體驗。

跨部會合作提升效能

張學孔以一卡通舉例，現在的電子票證已經進化到多卡通，這就是數位化的努力成果，而數位轉型的重點是資料的蒐集、人本思考與安全等要素，如何運用數據提升服務品質與安全，甚至跨部會合作，讓政府可以更精確模擬結果，讓決策過程優化都是數位轉型要努力的目標。

他目前也以台北公車307路線進行的研究為例，透過車輛發生事故的位置蒐集資料，可以規劃大站的跳蛙公車線，除了能避免塞車以外，也不會讓乘客減少25-33%的等車時間，並提升運輸安全。另外，共享交通（WeMo、iRent、GoShare）、智慧轉運站，甚至未來與區塊鏈結合，都可讓公共運輸有更高效能。

中華電信研究院處長王景弘則說，數位化不等於數位轉型，公司必須重視軟體進入載具（如無人車）後，對客戶產生的體驗變化，而谷歌、亞馬遜等公司隨時可更新數位服務但卻不會中斷服務（PTT機台維護常常會關閉1天），這也是未來數位轉型時，政府、企業需要滿足使用者的地方。

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中華電信 林佳龍 公車

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