中光電智能機器人+中華電信 5G無人機領航起飛

台灣即將邁入5G新世代，中光電智能機器人公司（CIRC）開發5G全自主智能無人機系統，結合中華電信5G高速通訊，雙方攜手展示遠端無人機實飛巡檢，即時傳輸4K超高畫質影像進行現場直播，蔡英文總統也特別親臨現場，體驗5G空中智能終端展現的應用價值。

5G+AIoT世代的來臨，無人機無疑是最能展現5G行動網絡低延遲、高頻寬、大連結的智能終端產品，中光電智能機器人（CIRC）以全自主化+AI的智能無人機平台技術與應用，率先整合法國Thales 5G通訊模組，並搭配中華電信5G行動通訊，從中華電信板橋學院5G實驗場域起飛，自動執行預設任務路徑與飛行方式，以空中視角巡檢學院環境，再透過5G通訊即時傳輸巡檢影像與飛行數據，讓位於台北市的中華電信總公司也能接收即時4K飛行影像訊號，隨時掌握板橋學院環境狀況。智能無人機在任務完成後會自動返回設置於學院頂樓的無人機停機坪內，進行自動充電，無需人員手動替換電池。

做為空中物聯網智能終端產品，5G無人機能高效收集高品質的空中大數據，並透過5G高速網路，結合各類應用的人工智慧技術，讓使用者擁有即時性決策能力，於安控巡檢、關鍵基礎建設檢查、電力／基站巡檢、防／救災與環境變遷監控、空中物流等各垂直應用場域實現5G時代所需的高運作效率和服務品質。