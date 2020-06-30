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影／台哥大5G開台 蔡明忠：從電信跨到網路科技
台灣大哥大與中華電信都選在今天5G開台，董事長蔡明忠開場表示，這不僅是科技的演化，而是開創想像未來新生活的可能。在開台記者會上明確表示，他不再是電信業者，而是一家網路科技公司，他要重新向客戶發名片，透過5G連結集團內的網路、媒體、娛樂、電商等平台，同時透過5G可以智慧連結生活系統各領域，再針對不同客戶需求，提供個人化的產品與體驗，最後讓客戶可以智能化，感受更有溫度。
台哥大總經理林之晨表示，5G手機方案與中華電信同樣從599元起跳，以1399元為吃到飽門檻，其中更推出5G家光纖上網的優惠價格，5G+200M光纖上網只要1399元／月，5G+1G光纖上網只要1599元／月，希望可以打造客戶全方位的網路體驗，開創未來新生活的可能。林之晨進一步表示，在台灣5G龐大的建設費用與低價收費，不大可能從網路資費回收成本，反而要在其他應用領域來提高回報率。
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