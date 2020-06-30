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群創康寧雷射技術 開創車用顯示設計與製程新契機

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
群創光電總經理楊柱祥（左）與台灣康寧總經理曾崇凱開心宣布合作。記者李珣瑛/攝影
群創光電總經理楊柱祥（左）與台灣康寧總經理曾崇凱開心宣布合作。記者李珣瑛/攝影

群創光電引進康寧雷射科技（Corning Laser Technologies，以下簡稱CLT）全自動大尺寸玻璃雷射切割系統，用於生產製造群創光電高階車用觸控面板，為市場帶來具高度設計彈性、高度精密切割與達到製程優化之車用玻璃觸控面板。

群創光電總經理楊柱祥表示﹕「今年雖因疫情產生的經濟緊縮普遍影響各產業層面，群創光電仍堅持創新的步伐，逆勢投資引進康寧雷射科技最新技術來達成複雜且精密的玻璃切割，鞏固群創光電在高階車用觸控面板的領導地位。此次合作亦為群創光電近年大筆投資計畫之一，我們期待結合群創與康寧在車用面板領域的最新技術，推動車用產業持續發展，帶來優質與高效能的車用顯示面板，為客戶提供最佳產品與解決方案。」

CLT可優化切割面粗糙度、提高邊緣強度、顯著提升產能。此次群創光電所採購之全自動大尺寸玻璃雷射切割系統運用CLT最新推出且具專利的nanoPerforation技術，此技術提升雷射玻璃切割至新層次，與其他雷射技術相比，可高度優化邊緣強度與製程穩定性。

康寧精密玻璃解決方案與康寧雷射科技業務總監Michael A. Müller表示﹕「群創光電多年來是康寧在顯示、車用與行動消費性電子產業上創新的好夥伴，我們很開心群創光電這次採用康寧雷射科技，特別引進康寧雷射技術至車用面板製造流程，這項技術將可在車用面板設計方面帶來突破性的優勢，也為車用面板的製程優化帶來新的契機。」

車用面板 群創 光電

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