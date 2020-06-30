蘋果引燃Mini LED風潮 研調點名首選5家台廠供應鏈

蘋果將推出Mini LED背光產品帶動需求成長，刺激相關供應鏈擴大產能；根據TrendForce LED研究（LEDinside）調查，蘋果預計明年第1季推出12.9吋Mini LED背光iPad Pro，同時也會針對14吋與16吋的筆電開案。

TrendForce表示，該技術目前選定台灣顯示器相關供應商負責，因台廠開發新產品具備穩定性與技術成熟的優勢，將帶動上、下游供應鏈投入此應用領域，包含LED晶片廠商晶電、檢測分選廠商惠特和梭特、打件廠商台表科、PCB背板廠商臻鼎等，都在新型態Mini LED背光顯示器當中扮演重要的角色。

Mini LED背光顯示器具有高亮度高對比特性，可將現有顯示器對比度由10,000：1拉升至1,000,000：1的大幅度對比度提升，及具有高信賴性的卓越特性，在嚴峻的環境下於高溫60度及低溫負10度內都可維持穩定的發光顯示效果等優質特性，受到各家品牌大廠青睞，因此蘋果在未來新型顯示產品的規劃中，Mini LED背光將列入重點技術發展的路徑之一。

雖然現階段中國廠商在LED上、下游供應鏈的產能龐大，加上成本低的優勢，但為避免中美貿易戰引發的衝擊，蘋果轉以供應鏈較穩定的台灣廠商合作。另外，台灣相較中國更早在LED相關領域深耕，除了技術相對成熟，專利也較無疑慮；加上原物料與零組件取得容易等優勢，發展新技術將更有效率。

TrendForce指出，蘋果12.9吋iPad Pro將帶來LED供應鏈熱潮，由於蘋果的12.9吋iPad Pro預計採用10,384顆Mini LED，並且做背光分區調控達到高對比與高色飽效果，針對成本與良率的要求將是各環節供應商面臨的最大挑戰。

TrendForce表示，從LED晶片探討，因晶電產品均一性、性價比高，專利保護無虞，蘋果仍以其為首選； Mini LED背光技術需要大量且快速的針對LED晶片波長、規格進行嚴格檢測與分選，惠特與梭特同樣以性價比優勢成為關鍵廠商。

打件廠商台表科已偕同蘋果指定的K&S搭配，採用特殊的快速打件製程嘗試突破量產瓶頸。PCB背板選擇與蘋果關係緊密的鴻海集團旗下品牌臻鼎及韓系廠商YP Electronics合作。

TrendForce認為，背光模組廠與面板廠的搭配，目前則以韓國HEESUNG Electronics與LG Display為主，隨著未來新機種的問世，預期會有更多供應商如GIS、瑞儀、Sharp、BOE陸續加入。