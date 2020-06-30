中華電5G用戶目標一年內衝百萬 三年滲透率50%

中華電5G今（30）日正式開台，董事長謝繼茂指出，目標1年內5G衝刺1百萬用戶，如果第一年目標順利，預估三年後用戶滲透率將達50%，若用中華電目前4G用戶數近1200萬換算，等於三年目標將衝刺5G 逾500萬用戶。

針對5G用戶目標，謝繼茂表示，目標1年內5G衝刺1百萬用戶，如果第一年目標順利，預估三年後用戶滲透率將達50%，若用中華電目前4G用戶數近1200萬換算，等於三年目標將衝刺5G 逾500萬用戶。

由於5G與4G最大差異，主要來自與企業客戶端需求大增，因此外界好奇，隨著5G覆蓋率成熟，企業客戶營收預期可達到多少？

對此，謝繼茂表示，5G重點是低延遲、廣連結、大頻寬三大特性，目前還需要五年以上讓規格、技術、產品成熟，中華對5G企業客戶營收不預估，但公司將全力往IC服務方向努力。