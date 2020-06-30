中華電信5G開台 謝繼茂：三年建設1萬台5G基地台

中華電信董事長謝繼茂宣布，5G正式啟用，已經建設2,000個基地台，涵蓋全台重要商圈、科技園區、大學及重要交通樞紐，預計年底建設4,000座，三年內建設1萬台基地台。中華電信更有信心要在5G時代持續成為業界第一。

中華電信身為台灣電信龍頭，兼具推升國家5G競爭力的關鍵角色，今日5G啟動典禮，達官貴人雲集，總統蔡英文、行政院政委龔明鑫、交通部長林佳龍、NCC代理主委陳耀祥均將到場。

而中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義、技術執副林國豐等高階主管出席外，中華電信5G領航隊成員包含聯發科、研華、宏達電、中磊、技嘉、諾基亞、微軟等也將全員到齊。

中華電信董事長謝繼茂表示，5G是總統蔡英文的6大核心戰略產業，中華電信有引領台灣產業的責任，中華電信準備很久、也準備很好，2018年就成立台灣5G產業聯盟-中華電信5G領航隊，今年2月21日5G頻譜競標一結束，馬上採購5G設備，因為超前佈署所以未受疫情影響。

謝繼茂宣布，中華電信5G今天正式啟用，已經建設2,000個基地台，網路涵蓋全台重要商圈、科學園區、50所大專院校，重要交通樞紐包含捷運、高鐵、機場跟高速公路，年底建設4,000座基地台，預計三年內建設超過1萬座5G基地台，提升台灣5G網路涵蓋，協助台灣產業升級，接軌國際，中華電信5G開台、舞動精彩、共創未來。

謝繼茂表示，中華電信布局5G持續廣結盟，共同發展企業垂直領域應用。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電信精采5G方案，5G時代競價策略幾個原則，4G時代就是流量跟語音，5G加入網速、上網量、熱點分享、流量轉贈以及創新服務，希望合理使用維護消費者權益，更要打造創新服務，包含超寬頻影視、無損音樂、虛擬演唱會、AR、VR、雲端遊戲等等。

吃到飽架構可能非每家都有，但中華電信仍希望可以提供合理但舒服的使用資費。

網路速度的分級，中國移動、北歐、瑞士等電信公司都有以網路傳輸速度分級，過去台灣寬頻上網也是以網路傳輸速度分級，因此5G資費也以網路傳輸速度分級。

中華電信已經與與三立集團合作「三立5G GO影視娛樂大躍進專案」，與台北市政府「5G體驗公車」、與勤崴「新北市與彰濱車聯網自駕車場域」，並與台鐵合作「智慧交通軌道物聯網專案」，與中磊電子合作「智慧電表-台電低壓AMI專案」，與中興保全合作「高雄智慧路燈專案」，與工業局、資策會合作「5G實證場域」，未來攜手製造業者、大型教學醫院也將陸續導入中華電信5G企業專網。

中華電信規劃透過AR、VR、AI、AIoT、Big Data及Cloud 等創新技術，結合5G高速率、低延遲、大連結的特性，發展出七大類、十三項垂直領域應用，涵蓋企業專網、AR企業應用、智慧交通、智慧救護、遠距照護、智慧巡檢、智慧三表、智慧影音串流應用，共創5G跨業整合黄金圈，以領先的技術奥台灣各産業攜手加速5G創新應用智慧升級，為台灣在5G發展上盡最大心力。

領先業界提供全台最速、最廣5G服務,技術卓越、接軌國際

中華電信也攜手華碩、技嘉、廣達等合作夥伴，打造雲端遊戲平台，未來更將推出虛擬演唱會平台，即將在7月24日，攜手台灣虛擬演唱會技術廠商及KKBOX合作，打造畢書盡出道十年演唱會。