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手機導入ToF發展前景佳 歐系外資看好全新、致茂

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

蘋果下半年將推出新款iPhone，將有兩隻搭配飛時測距(ToF)功能，使得ToF在在手機上的發展更引人矚目。歐系外資出具最新報告，在VCSEL部分，看好全新（2455）、致茂（2360），並分別給予目標價105元、175元。

歐系外資指出，根據近期的產業調查，下半年蘋果4隻新機中，會有2台將採用LiDAR掃描儀，不過其VCSEL芯片尺寸將為1.0mmx0.8mm，比是市場期的來的更小，需要更長距離感測的更高功率要求。

而自2019年以來，包括華為，Oppo，Vivo，三星在內的Android智慧型手機製造商，也都導入了3D感測相機功能，不過由於採用的是間接ToF，並非像蘋果iPad採用直接ToF，銷量因功能有限和性能下降而表現疲弱，使得各家廠商放慢採用ToF 3D感測，如三星下半年旗艦Note 20將刪除ToF。

不過歐系外資仍預期，等到下半年蘋果新機推出完善其設計後，Android陣營在2021年仍將會有更多旗艦機採ToF。

在個股部分，歐系外資認為，儘管下半年在iPhone的LiDAR掃描儀上，Lumentum/穩懋仍將是VCSEL的主要供應商，因為其技術仍具有領先，不過未來其他VSCEL供應商進入供應鏈的可能性將越來越大。

此外，較小的VCSEL芯片尺寸可能會拖累穩懋下半年的負荷量，因為單晶片晶圓負載量是先前預期的2-3倍，穩懋在ToF LiDAR VCSEL分配可能會比之前估計的80％以上進一步提高，帶動整體產量有所上升，但可能會影響穩懋2020-2021年的銷售額，對收益的影響可能更大。

因此歐系外資給予穩懋中立平等，認為穩懋利潤率有待改善，加上華為禁令的不確定性，對於前景保持謹慎看法，目標價255元。

而Android的3D傳感可能將於2021年加速，歐系外資看好全新可望受益於這種趨勢，並預期其光學/VCSEL業務將開始回升，5G起飛並可能消耗更多晶圓面積，因此給予優於大盤的評等，目標價格為105元。

歐系外資另看好致茂電子，它仍然是唯一的VCSEL晶圓測試、蘋果解決方案提供商，以及新的ToF VCSEL製造商，給予致茂優於大盤的評等，目標價175元。

VCSEL 穩懋

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