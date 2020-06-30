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遠東新徐旭東：下半年有爆發性採購 會比上半年好

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東新世紀上午舉行109年度股東常會，遠東新董事長徐旭東（右）出席。記者曾原信／攝影
遠東新世紀上午舉行109年度股東常會，遠東新董事長徐旭東（右）出席。記者曾原信／攝影

遠東新（1402）今（30）日舉辦股東會，董事長徐旭東表示，遠東新上市53年來從未不發股息、股利，是一家wonderful company。去年是公司成立第一個70年，現在進入第二個70年，一定會更挑戰，但是我們準備好了。今年受到新冠肺炎影響首季營運表現，但從目前看來下半年會比上面年好，主要是有一些爆發性的採購，上半年沒有花掉的下半年增加了。此外，遠東新在土地事業和投資事業這兩塊價值不菲，值得股東關注。

遠東新在全台有57萬坪土地，6成在北部直轄市。徐旭東表示，板橋的「遠東通訊園區」7.4萬坪幾乎都蓋完了，但問題是捨不得賣，因為它的價值未來只有上去，Google承租作為研發基地後，也有意再擴大。

目前園區內第一棟辦公大樓（TPKA）已滿租，第二棟為遠傳雲端運算中心（TPKC），第三棟辦公大樓（TPKD）由Google 打造Engineering Hub，第四棟研發大樓（TPKE）已取得建照，預計2021年第4季完工。園區內還有高級住宅大樓總銷售坪數超過7,000坪。B區1,552坪預計2021年第2季完工，C區3,237坪將取得建照。

除板橋地區之外，遠東新內壢紡織廠3萬坪土地已向桃園市政府提出土地變更申請，將進行都市更新計畫，預計籌設亞東醫院桃園院區及生技醫藥產業聚落。

在投資事業方面，徐旭東說，遠傳這周五5G就開台了，5G沒有什麼了不起，我們已經在動了，資費問題，我們會跟著帶頭的走。看好遠傳積極布局新經濟業務，推動5G數位經濟，競標取得發展5G的優質頻譜，結合橫跨低、中、高頻譜，涵蓋全島網路，並以大數據、人工智慧、物聯網作為轉型升級的核心能力。另外，百貨體系也表現不俗，遠百信義店 A13開幕後表現亮眼，竹北新世紀大型購物中心也預計明年開幕。水泥業則受惠於中國地區營運優異。

在本業部分，遠東新搭上目前最夯的防疫需求列車，徐旭東說，遠東新是最大的醫療級複合纖維供應商，且在口罩的三層設計都有製作能力。遠東新不僅供應醫療級口罩所需纖維原料，並開發新型超細纖維取代傳統熔噴不織布，成功外銷歐盟、澳洲、土耳其等國。此外，也機動調整生產線供給防護面罩用膠片及醫療級隔離衣，顯示長期布局醫材有成。

在海外布局方面，遠東新表示，近年除了美國投資也掌握越南關稅經貿優勢，積極擴建垂直整合生產基地，目前第一階段擴產完成，包括已投產的 40 萬噸固聚酯粒產線與織染廠，現進入第二階段，聚酯長纖、短纖等擴充專案持續進行。另為加速實踐循環經濟，在日本原有基地上進行Recycle廠第二線擴充，並規劃於其他地點建立生產據點。

遠東新股東會今日由董事長徐旭東主持。記者嚴雅芳／攝影
遠東新股東會今日由董事長徐旭東主持。記者嚴雅芳／攝影

遠東新 5G 徐旭東

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