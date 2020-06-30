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鈺太MEMS麥克風出貨動能強勁 下半年單季挑戰新高
鈺太（6679）受惠於筆電帶動MEMS麥克風出貨，第二季營運暢旺，下半年受惠於日系遊戲機推出，鈺太為MEMS麥克風晶片主要供應商，法人預估下半年單季營收可望挑戰歷史新高，今（30）日股價一度來到162.5元，漲幅4.5%。
鈺太第二季受惠於疫情帶起宅經濟需求，筆電、TWS訂單強勁，其中營收比重約六成的筆電部分，在聯想、華碩、宏碁及美系品牌均導入高階MEMS麥克風，高階比重提升，有助於整體獲利結構優化。
該公司去年底順利切入日系遊戲機大廠供應鏈，成為MEMS麥克風晶片主要供應商，這一波各國居家令帶動遊戲機一夕之間需求大增，連帶使得鈺太遊戲機部分出貨量出現倍數成長，下半年出貨量不墜，法人預估單季營收挑戰新高。
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