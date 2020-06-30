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中華電5G啟用...五月天擔綱品牌代言人 今晚釋出完整廣告

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
圖為五月天闊別近5個月後合體開唱情形。 圖／相信音樂提供
圖為五月天闊別近5個月後合體開唱情形。 圖／相信音樂提供

電信龍頭中華電信今（30）日5G啟用，5G品牌代言人由五月天Mayday擔綱，詮釋「舞動精采共創未來」。

中華電信表示，由「五月天Mayday」擔任5G品牌代言人,完美詮釋「舞動精采共創未來」的品牌主張。

中華電信指出，5G全新廣告影片，由亞洲天團五月天展演中華電信5G多元、精采及豐富的應用服務，包括團長怪獸用「異地共演」串聯音樂人、瑪莎享受「4K雲端遊戲」的細繳暢快、石頭的「VR虛擬社群」增進遠距情感、冠佑閱讀「AR書櫃」豐富感官體驗，主唱阿信用設計理念展演未來科技的「MR智能創作」，五人精采呈現未來5G可以實現的創意與無限可能。

中華電信表示，五月天Mayday的代言對中華電信5G超高品質視聽娛樂、嶄新生活新體驗做了最淋漓盡致的呈現！

「中華電信X五月天MAYDAY舞動精采共創未來」全新形象廣告60秒完整版,於6月30日晚上7點，在各大新聞電視台隆重鉅獻,民眾可至YouTube訂閱【中華電信】頻道，搶先一睹5G精采。

中華電信 5G 五月天

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