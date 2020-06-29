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中華電信5G啟用典禮明登場 台灣進入5G時代

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
電信龍頭中華電信發出邀請函，宣布6月30日舉行「中華電信5G 啟用典禮」，中華電信董事長謝繼茂中邀請見證中華電信帶領台灣資通訊發展開啟新頁，迎向5G新紀元。 （路透）
電信龍頭中華電信發出邀請函，宣布6月30日舉行「中華電信5G 啟用典禮」，中華電信董事長謝繼茂中邀請見證中華電信帶領台灣資通訊發展開啟新頁，迎向5G新紀元。 （路透）

電信龍頭中華電信發出邀請函，宣布6月30日舉行「中華電信5G 啟用典禮」，中華電信董事長謝繼茂中邀請見證中華電信帶領台灣資通訊發展開啟新頁，迎向5G新紀元。

台灣大則在28日宣布，將在30日舉行5G開台記者會，是繼遠傳釋出本周五（7月3日）舉辦開賣「遠傳心5G」服務之後，第二家宣布5G開台相關計畫的電信業者。

台灣大宣布，將在6月30日中午1時30分至2時30分舉行5G開台記者會。台灣大指出，該公司在5G發展策略超前部署，攜手產業界頂尖盟友，共組全台最大智慧應用5G生態系，以最堅強的實力與資源，和所有團隊一起共創未來，並推出垂直整合的多元創新服務，讓每一位5G世代用戶的無限可能，具體實現。

遠傳電信在上周三（24日）領先群雄，宣布「遠傳心5G」將於周五（7月3日）開賣，由董事長徐旭東揭露遠傳5G服務與資費，並串聯台北遠百信義A13、SOGO忠孝館等遠東集團旗下百貨門市的遠傳5G體驗館，搭配遠傳全台逾300家門市一起開賣。

據了解，遠傳此次打出「5G開賣記者會」，而非開台記者會，主因徐旭東日前在遠傳股東會上透露，遠傳已經推出5G應用服務，某種程度上來說等同開台。

遠傳強調，5G推出後，消費者可體驗遠傳在3.5GHz魚肚當好位置的80MHz大寬頻，加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜所打造的5G全網體驗，以及全新的5G服務。

徐旭東表示，遠東集團擁有200多家公司，充分發揮集團綜效，在5G的企業運用上，遠傳可以在集團各個場域驗證試行。

至於消費者端，遠東集團有零售、百貨通路，彼此結合人流與資源，把全台各場域都變成5G體驗館。遠傳心5G，講求建設用心、服務貼心、要讓用戶體驗最順心。他強調，「這是遠傳對我們用戶的承諾。遠傳心5G是有備而來的」。

5G 遠傳電信 中華電信

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