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岱宇擬辦理6.03億有擔保轉換公司債 充實營運資金

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
岱宇目前生產線滿載，員工忙著趕工出貨。記者宋健生/攝影
岱宇目前生產線滿載，員工忙著趕工出貨。記者宋健生/攝影

健身器材製造大廠岱宇（1598）今（29）日宣布，董事會已決議將發行第二次國內有擔保轉換公司債，發行總額上限為6.03億元，發行期間3年，此次募集資金主要用於充實營運資金、償還銀行借款，並擴大品牌投入。

岱宇表示，看好今年旗下各品牌採取持續投入新產品以完善產品線、開拓新通路客戶、以及導入智能化AI技術應用等三箭齊發營運佈局，有望帶動家用、商用及醫療復健銷售繳出亮麗成績單。

觀察目前SOLE品牌在美國自有官網、DICK’S線上商城，以及德國CARDIO fitness線上電商熱銷，集團將持續加大投入品牌行銷資源，完善重量訓練健身器材研發上市。

另外，面向大眾市場的XTERRA品牌，受惠於Amazon、Walmart.com等電商客戶備貨力道強勁，不僅Amazon電商客戶持續追加訂單，目前在手訂單台數已超越去年全年近3萬台水準，新款健步車亦同步打進數家線上通路客戶。

岱宇進一步表示，集團除深化家用健身器材在線上及實體經銷通路良好銷售，商用健身器材銷售拓展上，旗下SPIRIT新款800系列商用健身器材產品，已訂第3季初正式上市亮相。

岱宇提前於第2季向全球各經銷通路推廣，深獲經銷通路好評，並已陸續詢問預訂，隨著歐、美地區逐步解封，有機會帶動歐、美地區實體經銷通路商用健身器材汰換需求，並增添新一波銷售動能。

此外，為滿足家用、商用健身器材訂單需求，岱宇除已完成集團旗下產能擴充並投入生產，也同步結合重要供應合作夥伴加速訂單出貨。

岱宇對下半年展望持審慎樂觀看法。目前，旗下SOLE、XTERRA、SPIRIT品牌整體接單，以及客戶備貨力道均持續上升。

包括SOLE品牌在歐、美地區接單持續暢旺，XTERRA品牌隨著豐富旗下產品線，亦同步帶動Amazon電商客戶追加訂單需求，進一步帶動家用健身器材銷售表現暢旺。

另一方面，集團也將繼續結合物聯網、雲端數據與AI等軟體技術投入，以提升產品附加價值，並持續針對SOLE、XTERRA、SPIRIT及UFC等多個品牌，推出新款家用及商用健身器材產品，以期創造營運新一波成長動能。

健身 岱宇 電商

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