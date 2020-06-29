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台積電竹南科設廠是真的 7月1日施工

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台積電苗栗縣竹南科先進製程封測廠案今天施工前公開說明會，主持的台積電廠務處副處長范恩祖表示與地方共榮共存。記者范榮達／攝影
台積電苗栗縣竹南科先進製程封測廠案今天施工前公開說明會，主持的台積電廠務處副處長范恩祖表示與地方共榮共存。記者范榮達／攝影

台灣積體電路製造股份有限公司在苗栗縣竹南科學園區興建先進製程封測廠案是真的！台積電今天施工前公開說明會，主持的台積電廠務處副處長范恩祖表示工程7月啟動，希望施工、營運都能順順利利，與地方共榮共存。

台積電投資約3032億元，在竹南科14.32公頃基地，設置先進封測廠案，備受地方注目，今天下午2點半在竹南鎮大埔社區活動中心，辦理施工前說明會，立委陳超明台北辦公室主任梁文一、縣議員陳碧華、張佳玲、鄭聚然，及竹南鎮長方進興等人到場，科技部新竹科學工業園區管理局、縣府都派員參加。

竹南鎮民代表連清萬、苗栗縣自然生態學會理事陳祺忠等人指出，台積電竹南科先進封測廠附近有大埔水庫灌區100多公頃農田，台積電廢水處理問題，農民有疑慮，有必要進一步說明，此外，廠區用水是否會排擠民生或灌溉等用水，還是政府要重新啟動頭屋鄉天花湖水庫因應，鄉親有疑慮。

台積電廠務處新廠設計部主任工程師紀碧芳答覆，廠區用水專管從鯉魚潭水庫南水北運，不會排擠竹南地區用水，更與天花湖水庫無關，此外，廠區製程用水85%回收，廠區地面有防護設施，廢水處理系統都是桶槽式，處理後專管送竹南科廢水處理場處理，再專管排放，如果農民仍有疑慮，農作採樣送檢的費用由廠方負擔。

今天施工前說明會，台積電指出，全案6月15日取得開發許可，預計7月1日施工，空氣品質部分，施工及營運期間各敏感點的汙染物合成值，皆能符合法規標準，並將協助苗栗縣政府推廣益菌肥，另，預計汙水量每天1萬2280立方公尺，其中氨氮納管標準由每公升30毫克，加嚴到20毫克。

至於交通部分，土方車將避開特定路段，上、下班尖峰時間，減少衝擊程度，此外，將與園區管理局的就業服務中心合作，在地居民可將履歷直接拿到服務中心，採專案處理，專長適合者優先面試，與地方建立良好溝通管道，做好敦親睦鄰工作。

台積電在苗栗縣竹南科學園區興建先進製程封測廠案，今天施工前公開說明會，地方人士參加踴躍。記者范榮達／攝影
台積電在苗栗縣竹南科學園區興建先進製程封測廠案，今天施工前公開說明會，地方人士參加踴躍。記者范榮達／攝影

台積電 水庫 封測

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