佳世達宣布攜手國韶實業 擴大透析市場布局

佳世達（2352）今（29）日宣布，看好國內外洗腎市場的成長性，持續加碼擴展透析事業，將攜手國韶實業，藉此取得自主生產透析液與消毒液戰略物資的能力，串聯目前的明基透析、明基生物技術、凱圖國際等夥伴，提供一條龍的完整價值鏈，持續壯大醫療艦隊。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達以優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案、布局關鍵零組件為四大營運方針，在醫療產業已涵蓋醫療服務、醫療設備、醫用耗材和個人化照護例如口腔、聽力等領域，藉由持續挖掘與集結隱形冠軍，聯盟組成國際級的醫療艦隊，提高台灣整體醫療產業的國際能見度。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培指出，以醫療器材的策略布局來看，除了持續優化成長之外，也須持續落實橫向擴展與縱向延伸的發展。目前透析事業有生產透析器的明基透析和明基生物技術、銷售代理血液透析產品的凱圖國際，已將研發、生產、銷售與服務串成一條龍，攜手國韶可深化雙方在台灣透析市場的銷售能力，更逐步完整透析產品線，未來更可持續搶攻海內外透析市場商機。

佳世達已取得國韶實業100%股權，將派任明基透析總經理黃士修擔任國韶實業董事長，並邀請國韶實業總經理林育民留任，帶領經營團隊共創成長機會。

國韶實業總經理林育民表示，加入佳世達集團，除在財務、行政、品牌、法務、海外行銷等資源取得更多奧援，更能專注於擴大產品線與拓展市場版圖，更期許未來在透析液、透析粉市場取得更多拓展機會，服務末期腎臟病患的需求。

國韶實業是台灣醫用消毒液市占率第一的企業，從藥用酒精銷售、代理全球第一消毒液品牌，到自行製造生產，深耕台灣消毒液市場20年。由於看好透析市場的成長趨勢，也投入透析液、透析粉的生產與銷售。目前國韶實業產品範圍包含血液透析液與透析粉、75%藥用酒精與95%精製酒精、醫療器材酵素清潔、高層次消毒、與表面消毒等醫療用消毒產品。