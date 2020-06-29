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微軟教你三招 防範新型針對式勒索軟體攻擊

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
微軟發佈報告指出，伴隨今年初發生的新冠肺炎事件，發現許多網路攻擊其實早已存在，多個勒索軟體已累積造訪及在目標網路上保持數月之久。美聯社
微軟發佈報告指出，伴隨今年初發生的新冠肺炎事件，發現許多網路攻擊其實早已存在，多個勒索軟體已累積造訪及在目標網路上保持數月之久。美聯社

台灣微軟今（29）日表示，資安防禦部署就如同國防備戰，若不事先妥善準備，一旦發生網路攻擊事件，將會瞬間淪陷，產生無法挽回的影響與損害。

微軟發佈報告指出，伴隨今年初發生的新冠肺炎事件，發現許多網路攻擊其實早已存在，多個勒索軟體已累積造訪及在目標網路上保持數月之久，網路攻擊者一直在默默等待，並利用諸多惡意攻擊手法獲取最大程度的財務利益。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理陳慧蓉 強調：「企業一定要建立偵測（Detect）、防護（Protect） 和回應（Response） 等資安全面防禦思維，企業的資安部門需要具備端點未知型惡意程式的偵測能力、使用者與裝置身分的多重驗證能力、以及事件關聯分析管理能力等三點資安防禦機制，才能有效降低企業被勒索軟體攻擊的機會。」

微軟表示，三大資安防護能力，包括：

(一) 端點未知型惡意程式偵測能力：企業IT人員可經由端點檢測和回應或端點保護，偵測異常登入、異常存取行為、自動偵測與矯正認證風險、使用者與設備行為分析(UEBA) 等在第一時間發現使用者行為異常狀態。

(二) 使用者與裝置身分的多重驗證能力：凡事抱持Zero Trust 零信任態度，針對企業、系統和使用者進行多重因素驗證(MFA)，確保發送與接收訊息的對象為可信任的當事人。

(三) 事件關聯分析管理能力：在資安攻擊事件發生後，可從事件中產生的關聯分析，找到威脅的來源並對症下藥，全方位降低資安攻擊後的營運成本風險，加速協助企業恢復運作。

資安 微軟 網路攻擊

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