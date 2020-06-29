鴻海FII攜手騰訊 合作鵬城實驗室
鴻海A股掛牌子公司工業富聯（FII）今（29）日舉辦上市兩周年論壇並以「新基建新未來」為主軸，工業富聯首席執行長鄭弘孟在論壇則以「全球燈塔工廠開啟製造業數位轉型」發表演講提到，FII是全球領先智慧製造服務供應商，今年重點科技服務瞄準5G與HPC等領域，也已和騰訊在鵬城實驗室上合作等。
鄭弘孟說，中國5G的基礎建設對FII是千載難逢的機會，在核心技術與價值上，FII在平台、5G與製造上的關鍵技術與領域有突破進展，當前5G的小基地台、對應工業通訊，以及雲服務都是目前成長最快的領域。
鄭弘孟說，2012年成都首度建設無人工廠，其中典型案例鄭州富士康科技園區也建立智慧應用。2019年各式專業雲也從獨善其身慢慢走向兼善天下，以科技服務實現企業社會責任，推動可持續發展，2020年則是燈塔工廠的整體解決方案，邁向科技服務4.0運用專家與雲端技術、5G技術。
鄭弘孟也提到，FII的工業雲也從工業拓展到汽車、跨領域、區域製造對外輸出，在平台、數據、5G、製造在跨行業豎立應用標竿。FII本身也斥資超過人民幣5000萬以上用於綠色製造體系與永續發展，包含子公司南寧、深圳都獲得獎章，在2019年廢汙水回收上也積極提升循環用水量達550萬噸，年增117個百分點，整體從根本上提升資源效率與廢棄物管控、回收再利用。同時在員工薪酬政策與體系上提供男女同酬、2019年發布限制股票激勵計畫提供核心與高級管理員的凝聚力與競爭力。
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