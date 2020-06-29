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郭明錤提預警：市場對聯發科出貨華為晶片過於樂觀

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，市場對聯發科（2454）出貨華為晶片過於樂觀。（美聯社）
天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，市場對聯發科（2454）出貨華為晶片過於樂觀。（美聯社）

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，市場對聯發科（2454）出貨華為晶片過於樂觀，將投資聯發科股票賭在政治事件上風險極高，建議投資人應等待美國進一步宣佈華為禁令細節。

郭明錤指出，自美國在5月15日宣佈華為新禁令後，市場預期聯發科的華為手機晶片供應比重將會顯著增加，且預期聯發科在今年下半年及明年出貨華為晶片量將分別達2,500~3,000萬與1億顆以上。

不過，他表示，這個樂觀預測的假設前提包括三點因素，1是台積電不能幫海思製造手機晶片、2是美國不允許Qualcomm（高通）出貨5G手機晶片給華為、第3則是美國允許聯發科出貨5G手機晶片給華為；郭明錤強調，上述假設過於樂觀，建議投資人應等待美國進一步宣佈華為禁令細節。

郭明錤認為，雖然機率低，但在某些情境下，台積電仍有可能幫海思製造手機晶片；如果台積電可繼續生產海思手機晶片，那麼市場對聯發科的樂觀出貨預估將不成立。

郭明錤預估，Android 5G低階市場（199美元以下）將占整體市場比重約50%，高通針對這個市場推出的方案，目前在出貨進度與成本上都優於聯發科的方案。

郭明錤表示，即使只有聯發科可出貨5G手機晶片給華為，來自華為的急單目前已占聯發科大部分的支援資源，可能會影響聯發科其他Android品牌的訂單。

根據最新產業調查，因為高通提供更多支援資源，Oppo與小米已開案採用高通的5G機型，預計售價低於199美元，且在明年第1季出貨。針對低於199美元5G手機市場，考量聯發科的支援資源，三星與Vivo也預計優先採用高通或三星的方案。

聯發科股價從3月19日低點273元反彈，一度拉升至594元，市值突破9,000億元，市場看好將朝兆元市值前進，今（29）日股價開低，以566元開出，終場收在565元，下跌15元，跌幅2.58%，市值減至8,977.28億元。

聯發科 華為 手機

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