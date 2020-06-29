鴻海子公司FII董座：在嘉興等地啟動關燈工廠建設

鴻海A股掛牌子公司工業富聯（FII）今（29）日舉辦上市兩周年論壇並以「新基建新未來」為主軸，工業富聯董事長李軍旗在高峰論壇提到，2019年已首度分享上市周年回顧，過去一年在智慧製造、通訊電子領域的軟性裝配電子工廠實現關燈工廠指標，也已在嘉興等地啟動關燈工廠建設。

今日論壇線上全程直播，開場的影片中鴻海集團創辦人郭台銘、鴻海副董李傑等過往對工業富聯的期許皆同步剪輯成短影音。

李軍旗在開幕致詞說，因應新冠病毒防疫帶動線上雲端，以及數位經濟的5G等基礎設施，工業富聯將是成為傳統經濟從低端走向高端的支撐，在智慧製造基礎上將成為產業互聯互通的重要推手。

中國上市公司協會會長宋志平則在開幕說，今年1月到工業富聯網現場參訪時對關燈工廠、精密加工、李軍旗的技術出身特色印象深刻，上市公司協會在提高上市公司質量是以工業富聯為標竿。