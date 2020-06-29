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遊戲機上市填補雲端需求空缺 NAND Flash價格波動有限

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查，儘管消費性產品及智慧型手機受到疫情衝擊導致需求下降，但雲端服務、遠距教學的需求也同步催生，加上部份客戶因擔憂供應鏈中斷而提前備貨，促使NAND Flash市場在2020年第1季與第2季呈現缺貨。整體而言，目前需求以SSD占最大宗，與手機、消費性較相關的eMMC、UFS及wafer市場較為冷卻。

TrendForce分析師葉茂盛指出，當前為NAND Flash第3季議價的關鍵時刻，初步觀察因新款遊戲機的年底上市計畫不變，首次轉進SSD的備貨也始於第2季下旬，第3季將迎來需求高峰；而Chromebook受惠日本GIGA School及歐美標案續強的挹注，仍然表現強勁。

各國逐漸實施解封後，由疫情衍生的急單效應開始趨緩，其中，上半年需求最旺的 Enterprise SSD，受到伺服器品牌調控半成品庫存與資料中心建置時程延遲影響而下修，商務筆電需求也逐漸持平，預期第3季採購端可能採取保守策略。至於在第2季面臨需求低潮的零售端和智慧型手機，第3季需求將稍微反彈，但動能較去年疲弱。

由於供給端整體位元增長幅度並未受到疫情有所衝擊，當前各家供應商庫存水準仍健康，預期第三季整體市場將由供貨吃緊轉為供需平衡，主要NAND Flash產品價格將出現持平或微幅調降。至於價格敏感的wafer市場，在面臨模組廠需求仍低的狀況下，第3季可能出現較明顯的單月跌幅。

TrendForce預估第4季概況，當前討論度最高的遊戲機及Chromebook備貨動能將轉弱，商務筆電需求則預期衰退。此外，伺服器、資料中心業者持續調整庫存，採購動能屆時恐未恢復。儘管零售端及智慧型手機市場將會恢復並呈現季度增長，但無法填補SSD需求下降的缺口，預期NAND Flash各類產品合約價的跌幅將持續擴大。

智慧型手機 NAND Flash Flash

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