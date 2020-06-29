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郭明錤最新預測：iPhone 12將取消隨機附贈充電器

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
蘋果新機將於下半年發表，有著地表最強蘋果分析師稱號的天風證券分析師郭明錤，在最新報告中預測，新款iPhone 12將取消隨機附贈充電器。美聯社
蘋果新機將於下半年發表，有著地表最強蘋果分析師稱號的天風證券分析師郭明錤，在最新報告中預測，新款iPhone 12將取消隨機附贈充電器。美聯社

蘋果新機將於下半年發表，有著地表最強蘋果分析師稱號的天風證券分析師郭明錤，在最新報告中預測，新款iPhone 12將取消隨機附贈充電器，以降低成本，既有的iPhone SE，也將在下半年開始取消隨機附贈充電器。

郭明錤指出，蘋果下半年即將發表的iPhone 12，雖因支援5G網路而使得物料成本 (BOM) 顯著增加，不過預期Apple的目標為維持iPhone 12的售價與iPhone 11相似，以求複製iPhone 11銷售成功經驗。因此，預期蘋果除了將取消所有iPhone12機型的隨機附贈耳機，也將取消隨機附贈充電器。

若未來新款iPhone均不隨機附贈充電器後，報告預期，新款的20Ｗ充電器將成為使用者的選購配件，並將在第3季大量生產，而既有的5W與18W充電器將在今年底前結束生產，12W充電器則預計在9-12個月後結束生產。

該報告認為，未來iPhone隨機附贈無線充電器機會不高，iPhone取消隨機附贈充電器有助無線充電配件出貨，但因無線充電配件並非必需品，故實質貢獻是否明顯仍待觀察。iPhone 12取消隨機附赠有線耳機與充電器對需求影響有限，且未來Android手機可能也會跟進此改變。

iPhone iPhone 12 蘋果

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