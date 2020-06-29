三雄爭搶5G頭香 中華電宣布明早開台

中華電信（2412）今（29）日正式宣布，將於明（30）日一早舉行「中華電信 5G 啟用典禮」，台灣大（3045）則預定於下午舉行記者會，中華電將成為電信三雄中最早開台的業者。

中華電今日發出媒體邀請函，正式宣布將於明日早上舉行「中華電信 5G 啟用典禮」，屆時將由中華電信董事長謝繼茂主持。

市場原先傳出，中華電預定將於6月30日舉行記者會，並於7月初正式啟動5G服務，沒想到台灣大昨（29）日率先宣布30日就要舉行5G記者會。至於遠傳（4904）則將於7月3日舉行記者會。

台灣大哥大昨天在端午連假最後一天下午發出邀請函，宣布將在30日下午1時舉行5G開台記者會，針對資費及開台確切時間等內容對外說明，要以打破傳統與展現創意的全新姿態，迎接這場劃時代的科技革命。

台灣大指出，將攜手產業界頂尖盟友，共組全台最大智慧應用5G生態系，以最堅強的實力與資源，和所有團隊一起共創未來，並推出垂直整合的多元創新服務，讓每一位5G世代用戶的無限可能具體實現。