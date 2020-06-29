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7-ELEVEN攜手研華 導入無縫式冷鏈管理解決方案

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
「X-STORE 3」歷經半年攜手全球智能系統（Intelligent Systems）領導廠商研華公司，以AIoT技術全新升級智能設備，並且為歡慶X-STORE雙週年，6月30日起也將在台北、高雄3間 X-STORE展開為期一個月的周年慶活動。圖／7-ELEVEN
「X-STORE 3」歷經半年攜手全球智能系統（Intelligent Systems）領導廠商研華公司，以AIoT技術全新升級智能設備，並且為歡慶X-STORE雙週年，6月30日起也將在台北、高雄3間 X-STORE展開為期一個月的周年慶活動。圖／7-ELEVEN

7-ELEVEN去年底結合X-STORE、Big7、品牌複合打造多元創新「X-STORE 3」，歷經半年攜手全球智能系統（Intelligent Systems）領導廠商研華公司，以AIoT技術全新升級智能設備。7-ELEVEN打造未來超商，自2018年起藉由打造全新消費場域，為未來零售需求和消費趨勢提前做準備，7-ELEVEN，此次與研華攜手升級創新零售科技，可望為智能經營再助攻。

7-ELEVEN未來超商 X-STORE3導入研華「無縫式冷鏈管理解決方案」，整合LoRa無線冷鏈感測器TREK-120、輕巧模組閘道TREK-530、AI除霜判斷技術，即時監控食品溫、濕度，當數據超過標準時，研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台會發出警示，提醒門市管理者立即檢查。冰箱上的無線電子紙LEO-D系列則會顯示食品溫濕度，讓消費者食的安心。此外門市管理者可透過10吋PWS-872工業級平板即時掌握門市內每一個冰櫃溫濕度狀態，藉由行動可視化做數據管理。

7-ELEVEN表示，因應社會趨勢變化，7-ELEVEN門市藉著使用各種與時俱進各項科技工具，讓門市經營越趨智能化，持續創新消費模式，要從過去「安心方便的好鄰居」，進化為「被消費者依賴的服務平台」。

研華智能服務事業群產品經理李季任表示，超零售時代下，消費者對於科技的期待除了新奇體驗，更延伸到食安品質提升。研華此AI應用是研華與統一超商集團驅動全球超商零售科技的創新，是「科技」、「零售」、「消費者」三贏局面，透過冷鏈技術與能耗管理，集成守護食安、優化營運效率，讓消費者對無人未來超商科技耳目一新。

研華 統一超商 食安

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