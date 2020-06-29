4G開台時，電信業者主要訴求大多針對消費者端的傳輸速度；進入5G時代，則多了更多企業端應用，尤其在5G開台前，電信三雄都積極與各產業展開多項概念驗證（PoC），預料未來企業專網等企業應用商機，更是兵家必爭之地。

隨工廠的自動化生產線日漸增加，透過5G低延遲、高傳輸速度特性，可提升生產線效能，對於具有關鍵技術的企業，不希望廠內數據傳輸到外網，專用網路提供企業主更完整的網路控制權與安全性，是企業專網需求看好主因。

尤其消費者端的資費，容易淪為價格戰，更讓電信業者積極布局企業市場，擺脫價格戰的紛擾。

中華電信強調，5G企業專網是中華電未來發展5G的重要方向，已接觸標竿型的大客戶，涵蓋半導體、石化業、紡織業等領域，應用服務則包括智慧農業、無人機、無人巡檢系統等。

遠傳已攜手台達電、 台灣微軟，打造全台首座5G智慧工廠。遠傳指出，目前已進行九件PoC，領域涵蓋傳統製造業、高科技產業、醫療體系、政府公開測試場域、零售業等。尤其遠東集團擁有200多家公司，在5G的企業運用上，遠傳可以在集團各個場域驗證試行。

台灣大哥大也積極整合5G加上智慧物聯網（AIoT）打造產業聯盟生態圈，布局智慧醫療、智慧零售、智慧製造、智慧倉儲，智慧展演等領域。