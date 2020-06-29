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台灣大5G開台 有動作了

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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台灣大哥大昨（28）日宣布，將在明（30）日中午舉行第五代行動通訊（5G）開台記者會，是繼遠傳公布7月3日舉辦開賣「遠傳心5G」服務之後，國內第二家宣布5G開台計畫的電信業者。

電信龍頭中華電信則尚未宣布5G開台記者會時間，業界推測，可能會與台灣大同一天、在30日上午舉辦。

台灣大哥大昨天在端午連假最後一天下午發出邀請函，宣布將在30日下午1時舉行5G開台記者會，針對資費及開台確切時間等內容對外說明，要以打破傳統與展現創意的全新姿態，迎接這場劃時代的科技革命。

台灣大指出，將攜手產業界頂尖盟友，共組全台最大智慧應用5G生態系，以最堅強的實力與資源，和所有團隊一起共創未來，並推出垂直整合的多元創新服務，讓每一位5G世代用戶的無限可能具體實現。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）釋出的訊息，國內電信業者5G執照依序是中華電信率先取得，遠傳、台灣大哥大也陸續拿到執照。

業界原本預期業者宣布開台的時間會依上述順序，不過，遠傳上周率先宣布，「遠傳心5G」服務將於7月3日由董事長徐旭東揭露遠傳5G服務與資費，並串聯台北遠百信義A13、SOGO忠孝館等遠東集團旗下百貨門市的遠傳5G體驗館，搭配遠傳全台逾300家門市一起開賣。

就在市場正在猜測中華電信可能在6月30日或7月1日，舉行5G開台記者會之際，台灣大昨天先出招，公布在30日舉行記者會。從時程來看，若中華電信要趕在台灣大之前開台，由於昨天至截稿前還沒發出邀請函，最可能的時間，只剩30日上午。

NCC表示，進行中華電信與遠傳系統審驗時，兩家業者5G基地台建設量都大約在1,000台左右，並承諾年底可望建設達3,000台，台灣大則承諾年底基地台從原定2,000台，倍增至4,000台。

台灣大表示，此次開台記者會將在台北文創大樓舉行，將有啟用儀式及公布5G應用。

遠傳也是在集團內的台北遠企購物中心（The Mall）舉行，同時現場將與遠傳全省門市，以及七大百貨體驗館進行全台大連線互動，透過連續80MHz頻寬，展現5G高頻寬、低延遲、大連結的特性。

5G 台灣大哥大 遠傳

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