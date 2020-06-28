快訊

共機又來！日本發布行蹤 兩架轟六飛抵台灣東部外海空域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣大宣布 6月30日舉行5G開台記者會

經濟日報 / 本報即時報導
台灣大哥大今天宣布，將在30日舉行5G開台記者會。資料照／台灣大哥大提供
台灣大哥大今天宣布，將在30日舉行5G開台記者會。資料照／台灣大哥大提供

台灣大哥大今天宣布，將在30日舉行5G開台記者會，是繼遠傳釋出本周五（7月3日）舉辦開賣「遠傳心5G」服務之後，第二家宣布5G開台相關計畫的電信業者。至於龍頭中華電信則尚未宣布5G開台記者會時間。

今年5G頻譜競標中，中華電信、遠傳、台灣大、亞太電信及台灣之星在頻譜競標中，取得5G頻譜，五家業者也緊接著展開5G計畫競賽，從事業計畫書、資安報告、建設計畫書、建設網路、系統審驗。

台灣大宣布，將在6月30日中午1時30分至2時30分舉行5G開台記者會。台灣大指出，該公司在5G發展策略超前部署，攜手產業界頂尖盟友，共組全台最大智慧應用5G生態系，以最堅強的實力與資源，和所有團隊一起共創未來，並推出垂直整合的多元創新服務，讓每一位5G世代用戶的無限可能，具體實現。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）揭露的資訊，中華電信及遠傳年底都要建設至少3,000台5G建設，台灣大則承諾年底基地台從2,000台倍增至4,000台，樂見產業競爭加速5G建設。

5G 中華電信 台灣大哥大

延伸閱讀

遠傳5G服務 7月3日開賣

遠傳心5G 7月3日開賣 資費同步公布

「遠傳心5G」7月3日開賣！7大百貨體驗館、遠傳門市大串連

5G起跑鳴槍 「遠傳心5G」7月3日開賣

相關新聞

台灣大宣布 6月30日舉行5G開台記者會

台灣大哥大今天宣布，將在30日舉行5G開台記者會，是繼遠傳釋出本周五（7月3日）舉辦開賣「遠傳心5G」服務之後，第...

比亞迪攻IGBT半導體搶電動車市場 台廠積極布局

中國比亞迪旗下半導體公司引進策略投資深耕IGBT元件，搶攻電動車市場，台廠包括世界先進、茂矽、捷敏-KY、界霖、以及朋程...

網通應用帶動ABF載板需求 台廠欣興南電受惠

資料中心和網通設備需求帶動ABF載板供不應求，市場人士預估今年全球ABF載板需求缺口達到2成，明年缺口達到3成，預期台廠...

逾半海外網購族未實名認證 入門5大QA一次解答

海關統計目前海外網購族約300萬人次，對比官方「EZ WAY易利委」APP註冊人數120萬人，估逾半仍未完成實名認證；5...

苗栗銅科台商回流設廠熱點 竹南科台積電施工在即

苗栗縣銅鑼科學園區、竹南科學園區招商投資設廠有進展，今年大陸回流台商逾20家洽詢銅科設廠土地，縣府6月安排4家會勘，至於...

迎5G...果粉要得等到9月

台灣迎5G開台，不過蘋果用戶要升級到5G，還得等一等，蘋果將在今年新一代iPhone才會全數換成5G。

新鮮人求職 網路、電商大熱門

畢業生求職熱季來臨，過去令人稱羨的科技新貴，還是勞工求職首選嗎？不了，時代改變了，相較半導體業長工時，給人爆肝印象，年輕...

投入網路、電商等熱門產業 要什麼條件？

年輕人看上電商、網路及資通訊業的自由彈性，相關產業職缺數成長也很驚人，104人力銀行副總暨人資長鍾文雄表示，年輕人若想投...

企業搶攻AI 金融進度領先 58％業者投入分析

根據最新調查發現，台灣企業發展AI較成熟的先進者，半數有成立獨立的AI分析團隊，也懂得混合運用外部合作夥伴發展技術成熟的...

產業追蹤／高音質串流 助攻智慧音箱

資策會MIC統計，全球智慧音箱市場2019年出貨量年增52%至1.25億台，已與平板電腦市場規模相若。前五大品牌業者依出...

產業追蹤／XR線上會展 打破時空距離

受疫情影響，各國管制與防疫意識逐漸高漲，加上民眾減少外出，大量實體展會與展演活動受到衝擊。在重要展會方面，MWC、SXS...

產業追蹤／5G助攻 VR娛樂商機喊衝

蘋果公司今年5月15日以1億美元收購虛擬實境娛樂新創公司NextVR，近年來蘋果對AR與VR積極布局，收購策略上採取軟硬...

熱門新聞

中火爭議台電1張漫畫秒懂 中市府：誤導視聽令人遺憾

中市力槓中火今3度稽查 台電用1張漫畫秒懂爭議

合一再下一城 癌幹細胞平台技術取得日本專利

苗栗銅科台商回流設廠熱點 竹南科台積電施工在即

振興三倍券 7月1日將開放預訂

5G開台倒數 非蘋手機鏈利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。