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台灣大宣布 6月30日舉行5G開台記者會
台灣大哥大今天宣布，將在30日舉行5G開台記者會，是繼遠傳釋出本周五（7月3日）舉辦開賣「遠傳心5G」服務之後，第二家宣布5G開台相關計畫的電信業者。至於龍頭中華電信則尚未宣布5G開台記者會時間。
今年5G頻譜競標中，中華電信、遠傳、台灣大、亞太電信及台灣之星在頻譜競標中，取得5G頻譜，五家業者也緊接著展開5G計畫競賽，從事業計畫書、資安報告、建設計畫書、建設網路、系統審驗。
台灣大宣布，將在6月30日中午1時30分至2時30分舉行5G開台記者會。台灣大指出，該公司在5G發展策略超前部署，攜手產業界頂尖盟友，共組全台最大智慧應用5G生態系，以最堅強的實力與資源，和所有團隊一起共創未來，並推出垂直整合的多元創新服務，讓每一位5G世代用戶的無限可能，具體實現。
根據國家通訊傳播委員會（NCC）揭露的資訊，中華電信及遠傳年底都要建設至少3,000台5G建設，台灣大則承諾年底基地台從2,000台倍增至4,000台，樂見產業競爭加速5G建設。
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