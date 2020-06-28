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苗栗銅科台商回流設廠熱點 竹南科台積電施工在即

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
大陸回流台商逾20家洽詢苗栗縣銅鑼科學園區設廠土地，縣府6月安排4家會勘。圖／苗栗縣政府提供
大陸回流台商逾20家洽詢苗栗縣銅鑼科學園區設廠土地，縣府6月安排4家會勘。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼科學園區、竹南科學園區招商投資設廠有進展，今年大陸回流台商逾20家洽詢銅科設廠土地，縣府6月安排4家會勘，至於台灣積體電路製造股份有限公司3000億餘元竹南先進封測廠建廠案，依期程6月29日辦理施工前公開說明會，都備受地方期待。

大陸台商回流，有意到苗栗投資，今年至今與苗栗縣政府工商發展處、經濟部投資台灣事務所聯繫，超過20家，工商發展處長黃智群表示，縣內包括銅鑼、竹南科學園區，共開發完成8大工業區，除較近期的銅科還有近35公頃土地，其他園區接近飽和，並無大面積可供產業使用，縣府6月安排4次會勘，初估投資3億元，金額還會持續攀升。

工商發展處分析，台商回流除了中美貿易戰效應，另外考量就是台灣防疫做的好，廠商基於供應鏈穩定的考量，因此積極回台找土地，加上科學園區或工業區的水、電及環保設施完備等條件，縣府媒合銅科土地備受青睞，有電動車、半導體、精密機械等廠商詢問設廠用地。

黃智群指出，縣府持續與科技部新竹科學工業園區管理局新竹科管局合作介紹廠商進駐，後續將合辦招商大會，解決廠商需求，另，力晶科技股份有限公司轉投資的力晶積成電子製造股份有限公司，計畫斥資2700餘億元興建晶圓製造廠，辦理租地作業中。

此外，台積電投資3032億元在竹南興建先進製程封測廠案，依環境影響評估法等規定，台積電6月29日下午2點半在竹南鎮大埔社區活動中心，舉辦施工前公開說明會，依期程規畫，台積電力拚明年5月竹南科先進製程封測廠北廠區完工，明年中運轉，初估可提供1000個以上的就業機會。

台積電投資3032億元在竹南興建先進製程封測廠案，6月29日下午2點半在竹南鎮大埔社區活動中心，舉辦施工前公開說明會。圖／苗栗縣政府提供
台積電投資3032億元在竹南興建先進製程封測廠案，6月29日下午2點半在竹南鎮大埔社區活動中心，舉辦施工前公開說明會。圖／苗栗縣政府提供

台積電 封測 台商

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