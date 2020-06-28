財經觀點／5G大餐 吃飽也要吃出健康

台灣即將進入第五代行動通訊（5G）時代，預料5G將帶來跨時代的大變化，如同中華電信的英文縮寫「CHT」，也能重新定義為「Collaborate Happiness Technology」，中文翻成「藉由科技共創幸福」。5G發展重點其實在於場域應用，至於「誰有幾千台基地台」已不再是輸贏關鍵。

國內5G開台後，接下來的相關應用會非常精彩。5G場景涵蓋面遍及食、衣、住、行、育、樂，我認為其中「娛樂先行」，當娛樂應用最先在5G應用當中生根，就能生長出更多元的資費方案，許多不同模式的創新應用服務也會因運而生，因此5G資費發展應該要力求多元化。

5G「娛樂先行」是指表演、運動競賽等應用場域最先上路，帶動相關應用或新資費、新模式，未來5G應用的想像空間非常大，比起現在規模放大百千倍，值得各界期待。

電信業進入5G後，發展重點已轉變成「如何讓消費者的生活更精彩」，就像吃飯不再追求吃到飽，而是要吃得健康、菜色好，讓消費者得到幸福感。電信商可透過大數據、智慧物聯來分析客戶需求，針對不同場景的5G需求，隨時切換服務，務必給用戶最佳的體驗。

5G網路建設不是軍備競賽，不只看基地台人口涵蓋率，而是要找到客戶的需求，提升場域涵蓋率才是關鍵；未來建設基地台不是比誰台數多，而是聚焦特定場域，朝著流量需求動態布局。例如某處人潮暴增，原因可能是有大型表演、球賽等，業者早一步透過大數據分析，進行動態建設。

5G具備高速率、低延遲、大連結技術特性，應用服務也會擴及各行各業，就連公部門也有需求，中華電已與中央政府及各部會、地方各縣市政府接觸，聆聽公部門的意見及需求，未來更將發揮「廣結盟」的策略，與不同產業夥伴合作，藉此帶動5G創新應用。