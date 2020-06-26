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傳聯發科戰將李宗霖 轉戰OPPO執掌手機晶片研發

經濟日報 / 記者鐘惠玲/台北即時報導
業界傳出聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖（左二）已經離職，轉赴中國手機品牌客戶OPPO旗下。聯合報系記者鐘惠玲／攝影
業界傳出聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖（左二）已經離職，轉赴中國手機品牌客戶OPPO旗下。聯合報系記者鐘惠玲／攝影

手機晶片大廠聯發科持續擴展4G與5G版圖，不過近期業界傳出，該公司的手機研發大將李宗霖已經離職，轉赴中國手機品牌客戶OPPO旗下，擔起其自研晶片開發的重責大任。

繼華為、小米之後，OPPO近年也已投入自製手機晶片行列，並稱之為「馬里亞納」計畫，先是延攬聯發科前任共同營運長朱尚祖擔任顧問，如今更傳出聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖也加入其陣營，接下自製手機晶片部門的兵符。

OPPO是聯發科大客戶，今年初業界傳出李宗霖倦勤，且OPPO有意招手，但聯發科惜才，極力挽留。聯發科對於李宗霖相關任職動向消息，26日表示不予回應。

李宗霖是聯發科手機晶片研發戰將，去年9月聯發科斥資逾50億元打造的無線通訊研發大樓正式對外宣布啟用，除了董事長蔡明介親自現身，李宗霖也負責對外介紹該公司重金打造的5G通訊研發實驗室。另外，聯發科先前陸續發表天璣1000、天璣800等5G晶片，李宗霖也是負責介紹的要角。不過到今年5月中時，聯發科在線上發表新的5G晶片天璣820，主講人是其無線通訊事業部協理李彥輯，並不見李宗霖蹤影。

聯發科 手機 5G

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