大聯大本季表現有望增溫 全年奔新高

在新冠肺炎疫情蔓延的環境中，半導體通路大廠大聯大（3702）維持成長態勢，法人估計，大聯大6月應當會有不錯成績，帶動第2季業績季增雙位數百分比。

大聯大累計前五月合併營收為2,335.07億元，為歷年同期新高，年增17.2％。

法人指出，大聯大近期業績維持成長動能，主要是疫情帶動遠端工作、學習與企業對網通設備持續投資，另外，業者對於5G基地台等建設也延續投資力道，目前第二波疫情看來對該公司營運並沒有造成影響。

展望第3季，法人表示，新的5G手機陸續上市，蘋果供應鏈從現階段看來也大致正常備貨，所以或許今年的智慧手機市況，不會如先前想像的悲觀。

同時，法人認為，由於大聯大布局廣，隨著供應鏈成長復甦，加上在各領域的市占率也增加，同時持續進行財務性與策略性兼顧的投資，該公司今年整體營收表現，應可無畏於疫情，有機會衝向歷史新高。