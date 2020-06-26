韓廠三星顯示器傳P8-2產線改造暫停 將直接轉售

韓國面板廠三星顯示器（SDI）及樂金顯示器（LGD），雙雙退出液晶電視面板（LCD）競爭，可望對面板供過於求市況有所助益。不過，據外電報導，近期供應鏈傳出消息，三星和LGD退出會導致大量韓國從業人員未來職業安排出現危機，以及相關產業資源出現空洞化危機，兩廠有意攜手產業界找尋買家進行產能轉移，產能可能不會直接消失。

據外電報導，三星原本計畫改做QDOLED的P8-2產線停止改造，並已在浙江找到買家，目前正在安排產線拆除、包裝與儲運工作；LGD也透過管道推銷其在韓國境內的LCD產線。至於三星的8.5代廠，中國兩大面板龍頭京東方和華星光電，則雙雙釋出收購意願。

三星今年加速關閉LCD產線，包括韓國境內三座LCD廠，以及位於中國大陸蘇州的8.5代廠。據悉，韓國LCD產業界已與三星和LGD攜手，盼以整廠產線、量產工藝包及營運人員組合的方式，把退役產能轉移到有意願接手的陸廠，或尋求產能在越南、印度或墨西哥等地落地。但中國政府近年對LCD補助縮手，業界對此作法能否成真，偏保守看待。

韓廠LCD產能約占全球20%左右，台廠占26%，陸廠占48%，日廠占5%，接下來SDI將全面退出，LGD則保留部分高階IT面板產能，加上陸廠出現整併潮，未來LCD全球產能版圖預期會洗牌。

IDC資深分析師陳建助指出，產能重分配議題取決與韓國面板廠的實際關廠狀況，以及陸廠間的合併重組狀態而定，假設SDI關閉所有韓國廠區，且售出蘇州廠區給陸廠，同時陸廠相互整併，則明年陸廠全球產能占比預期拉升至59%，台廠維持26%，韓廠降低至9%，日廠則占約6%。