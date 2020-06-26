電視面板6月起漲 外界看好漲幅上看15%~20%

電視品牌今年（2020）第三季拉貨力道回溫，激勵面板價格上漲，據TrendForce光電研究（Witsview）日前公布的最新報價，32吋及55吋電視面板報價起漲，32吋平均售價33美金，較6月上旬漲3.1%；55吋平均售價105美金，較6月上旬漲1.9%。外界普遍看好，這波漲價趨勢將一路延續到7、8月，對比今年低點，整體漲幅可望達15-20%。

面板報價起漲，外資紛紛上修對面板類股的展望，帶動友達、群創等面板股反彈。截至本周，友達收9.34元，對比今年低點6.1元，漲幅逾53%；群創收7.86元，較今年低點4.85元，漲幅約62%；中小尺寸面板廠彩晶收6.61元，與今年低點4.66元相比，漲幅約42%。

Witsview研究副總邱宇彬指出，第二季因歐美封城，整體市場低迷，現在各國逐步解封，消費市場也比第二季明顯回升。看到下半年，品牌庫存偏低，現在相互競爭效益顯著，備貨宛如全民運動，希望積極備貨力拚維持全年出貨目標，讓電視面板需求從谷底翻身；IT雖可能不會延續第二季的榮景，但出貨狀況可望續強。

由於第二季IT應用旺翻天，面板廠將部分電視產能轉作IT，可能使部分尺寸電視面板供應跟不上，讓漲幅更有空間，價格可望接近前一波高點。IT部分，顯示器目前價格維持穩定，部分尺寸或將往下；筆電第二季漲幅以中、低階為主，第三季漲價擴大到中、高階，幅度可能每個月漲0.1到0.3美金。

不過，邱宇彬也說，電視面板漲價同時會侵蝕到品牌獲利空間，買賣雙方拉拔，則可能面臨漲價的阻礙。此外，還要關注今年驅動IC供不應求問題，第三季電視需求好轉，顯示器跟筆電供給穩定，驅動IC供給恐出現排擠效應，效應首要或將影響筆電面板供給，屆時，筆電面板可能出現供不應求。

電視面板需求回溫，但這是否代表傳統旺季到來，市場看法保守。法人認為，相較傳統電視面板備貨旺季落在8、9月，這波拉貨時間比預期來得早，過往因有銷售作後盾，會一路備貨到11月，不過現在若7、8月銷售不如預期，可能到第三季中下旬，面板需求將再度出現分歧點，「9月、10月會是第一個觀察點。」