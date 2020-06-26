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鴻海集團布局FinTech 邁步

經濟日報 / 記者尹慧中╱台北報導

鴻海集團衝刺5G等新應用之際，發展金融科技（FinTech）服務腳步不停歇。鴻海集團旗下富金通宣布，發行第二期資產抵押證券（ABS），發行期限為18個月，雖未公布發行規模，但2019年10月首批發行規模已達人民幣10億元（約新台幣42.4億元）。

富金通金融服務成立於2014年，至去年第4季，累計已為富士康相關產業中的企業放款超過人民幣165億元。先前富金通首批ABS發行代銷機構包含中泰證券、萬家共贏，專案協調為富邦華一銀行，監管與託管為上海商銀，評級機構為遠東資信，並在上海證券交易所掛牌。

此次富金通第二期ABS發行，由鴻富錦精密電子成都公司補足差額，代銷機構、託管銀行、專案協調、評級機構以及法律顧問等皆維持不變。

鴻海富士康布局金融科技領域多年，包含九家金融服務公司，其中在企業、個人兩大領域分別由不同平台負責，但皆是呼應鴻海集團擴大八大生活戰略的財產交易發展。據了解，鴻海富士康旗下100%持股的富金通主攻供應鏈金融，至於個金領域則由富金富公司推出的「富寶袋」和「富分期」App服務推廣，今年中旬已開發為藍領提供個人消費分期信貸、現金貸款等服務。

富士康 鴻海

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