快訊

日籍確診女接觸者 109人採檢結果出爐了

平溪望古瀑布浮潛男找到了 無生命跡象送醫搶救

鴻海FII 6月29日舉辦高峰論壇

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海集團旗下工業富聯（FII）即將迎來A股上市兩週年，今年也將於29日舉行高峰論壇，不過，因應新冠肺炎疫情，論壇改採取線上模式。

FII將於6月29日舉辦「新基建、新未來 產業數字化驅動高質量發展高峰論壇」，慶祝FII在A股上市兩週年，去年FII也以高峰論壇形式，慶祝上市滿一週年慶。

FII高峰論壇除鴻海集團自家的FII董事長李軍旗、FII首席執行官鄭弘孟、FII首席數據官劉宗長、FII首席技術官周泰裕，鴻海集團副董事長李杰等出席外。

另邀請嘉賓包含中國工業互聯網研究院院長徐曉蘭、中國上市公司協會會長宋志平，及中信控股、敏實控股、騰訊、麥肯錫等高層出席。

FII指出，隨著數字技術的發展，新基建正成為建設數字中國、智造強國、智慧城市、實現產業引領發展的強勁動力。中國對於新基建的戰略佈局，對於推動製造業企業數字經濟轉型的實現正逢其時，並將在引導數字基礎設施建設、整體優化與協同融合傳統基建存在的數字鴻溝進程中持續發力。

FII表示，為解讀趨勢，預見未來，助力產業夥伴搶占新一輪發展先機，富士康工業互聯網股份有限公司舉辦新基建·新未來產業數字化驅動高質量發展暨工業富聯A股上市兩週年高峰論壇，屆時將聚合產學研優質力量，碰撞產業新思維，沉澱行業價值，乘新基建東風，重新定義智能製造產業發展方向，同時將解讀數字經濟下製造業轉型的趨勢與機遇。

FII 鴻海 A股

延伸閱讀

玉晶光、鴻海、樺漢 法人挺

第四屆世界智能大會 在津「雲辦會」

鴻海7月23日除息 發放股利582億元

印度暫停大陸貨物清關 蘋果產品鴻海零組件滯留港口

相關新聞

歐系外資看好聯亞 重申目標價350元不變

5G基礎建設需求強勁，歐系外資看好光通訊廠聯亞（3081）是主要受惠者之一，且不受華為不確定性的影響，因而維持買進評等，...

中華電費率 傳599元起

網路盛傳，中華電信內部正討論5G資費最低599元起，並訂出1,399元吃到飽的費率，預期中華電信將在7月1日推出5G服務...

電商教父詹宏志 代言兒子產品

網家董事長詹宏志昨（24）日戴著很有設計感的布口罩出席股東會。口罩產品是設計師兒子詹朴與「淨對流 Xpure」的聯名作品...

宅經濟發威 宏碁NB銷售旺到Q3

宅經濟發威，全球搶買筆電。宏碁董事長陳俊聖昨（24）日表示，宏碁第2季筆電出貨量季增逾八成、螢幕更搶手，出貨量季增超過一...

宏碁賣飲料…轉型生活品牌

宏碁筆電本業銷售火熱，7月將跨界開賣能量飲、膠原蛋白飲，並與OSIM合作推出「Predator x OSIM電競按摩椅」...

日月光超前部署 轉單爆發

IC封測龍頭日月光半導體執行長吳田玉昨（24）日表示，台灣疫情控制得宜，不少客戶轉單至日月光，帶動公司第2季業績將優於預...

考量不確定性…日月光200位主管績效獎金停發

日月光半導體執行長吳田玉昨（24）日表示，新冠肺炎大流行，台灣因防疫得當，讓日月光業績仍優於預期，但這波疫情不能輕忽，也...

台積專利數量 去年逾3,600件

台積電企業社會責任報告書出爐，內容揭示2019年專利獲准數量超過3,600件全球專利，其中美國專利逾2,300件，去年美...

台積菜鳥工程師 年薪31個月

台積電照顧股東、員工、客戶，同時友善環境不遺餘力。根據台積電最新出爐的企業社會責任報告書，過去十來平均股東權益報酬率達2...

台積跨海設廠 傳獲美金援

致力促進美國企業回流的「美國國際開發融資公司」（DFC）表示，美國政府針對關鍵供應鏈遷回國內計畫所提供的融資可能達到數百...

群創375億聯貸簽約

面板大廠群創昨（24）日與中信銀統籌主辦完成375億元聯貸案簽約，隨著面板報價反彈，群創看好歐美市場逐步解封後，面板業第...

網家營收 四年後挑戰千億

國內電商龍頭網路家庭集團董事長詹宏志昨（24）日表示，網家2019年重回獲利，但「還是賺得太少」，高喊「未來三年的基調就...

熱門新聞

財部振興出招！年底每人可「出島」買10萬免稅品

5G來了！遠傳宣布 7月3日開台

三倍券綁信用卡外銀較大方？ 金融圈揭原因

反傾銷大戰第二波 美調查台灣等4國輪胎

台積跨海設廠 傳獲美金援

輪胎反傾銷 美查台、韓、泰、越

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。