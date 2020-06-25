鴻海FII 6月29日舉辦高峰論壇

鴻海集團旗下工業富聯（FII）即將迎來A股上市兩週年，今年也將於29日舉行高峰論壇，不過，因應新冠肺炎疫情，論壇改採取線上模式。

FII將於6月29日舉辦「新基建、新未來 產業數字化驅動高質量發展高峰論壇」，慶祝FII在A股上市兩週年，去年FII也以高峰論壇形式，慶祝上市滿一週年慶。

FII高峰論壇除鴻海集團自家的FII董事長李軍旗、FII首席執行官鄭弘孟、FII首席數據官劉宗長、FII首席技術官周泰裕，鴻海集團副董事長李杰等出席外。

另邀請嘉賓包含中國工業互聯網研究院院長徐曉蘭、中國上市公司協會會長宋志平，及中信控股、敏實控股、騰訊、麥肯錫等高層出席。

FII指出，隨著數字技術的發展，新基建正成為建設數字中國、智造強國、智慧城市、實現產業引領發展的強勁動力。中國對於新基建的戰略佈局，對於推動製造業企業數字經濟轉型的實現正逢其時，並將在引導數字基礎設施建設、整體優化與協同融合傳統基建存在的數字鴻溝進程中持續發力。

FII表示，為解讀趨勢，預見未來，助力產業夥伴搶占新一輪發展先機，富士康工業互聯網股份有限公司舉辦新基建·新未來產業數字化驅動高質量發展暨工業富聯A股上市兩週年高峰論壇，屆時將聚合產學研優質力量，碰撞產業新思維，沉澱行業價值，乘新基建東風，重新定義智能製造產業發展方向，同時將解讀數字經濟下製造業轉型的趨勢與機遇。