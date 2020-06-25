快訊

直播／國內新增1例境外移入 為瓜地馬拉返台者

白色恐怖辛酸史 「紅鼻子」歷史老師故事扯上傅斯年

歐系外資看好聯亞 重申目標價350元不變

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
聯亞光電。聯合報系資料照
聯亞光電。聯合報系資料照

5G基礎建設需求強勁，歐系外資看好光通訊廠聯亞（3081）是主要受惠者之一，且不受華為不確定性的影響，因而維持買進評等，並重申目標價維持350元不變。

聯亞日前參加外資證券線上法說會時提到，5G基礎設施持續展現強勁動能，不過公司因產能不足，在上半年僅能滿足50％的需求。目前，聯亞的訂單能見度已經到今年底，而新產能的建置也逐步完成，到本季底後段產能就可增加50%，第3季度再增加50%，到了明年1月還會增加25%，以滿足中國大陸5G基礎建設的強勁需求。

而關於潛在的華為禁令對中國大陸5G基礎建設影響方面，聯亞認為影響可控，即便華為因缺少必要零組件而無法部署5G基站，華為仍會將其需求轉移到其他電信供應商，如中興通訊、愛立信、諾基亞等，而這些供應商也都間接採購聯亞的光通訊產品。

聯亞矽光產品在第2季表現較弱，只要因為產品仍處於100Ｇ到200G/400G的過渡期。不過根據聯亞主要客戶的需求預估，下半年100G產品出貨將較上半年小幅回升，200G/400G的產品出貨則將逐季成長。

整體而言，歐系外資看好，聯亞2020年-2022年每股純益年複合成長率為31%，預估2020、2021、2022年EPS分別為9.22元、12.53元、15.93元，因此維持先前的買入評級，並給予38倍的本益比推估，重申目標價350元。

不過歐系外資也提出，仍須留意包括5G升級周期不如預期、25G和InP晶圓製造有預期之外的競爭，以及數據中心升級需求緩慢，和價格壓力增強等風險。

聯亞 5G

延伸閱讀

美國願提供融資 助巴西購買華為對手5G設備

Nokia法國子公司將裁員1233人 約占3分之1

美國打壓華為效應 愛立信搶當5G設備霸主

5G專利領先群 沒有美商

相關新聞

歐系外資看好聯亞 重申目標價350元不變

5G基礎建設需求強勁，歐系外資看好光通訊廠聯亞（3081）是主要受惠者之一，且不受華為不確定性的影響，因而維持買進評等，...

中華電費率 傳599元起

網路盛傳，中華電信內部正討論5G資費最低599元起，並訂出1,399元吃到飽的費率，預期中華電信將在7月1日推出5G服務...

電商教父詹宏志 代言兒子產品

網家董事長詹宏志昨（24）日戴著很有設計感的布口罩出席股東會。口罩產品是設計師兒子詹朴與「淨對流 Xpure」的聯名作品...

宅經濟發威 宏碁NB銷售旺到Q3

宅經濟發威，全球搶買筆電。宏碁董事長陳俊聖昨（24）日表示，宏碁第2季筆電出貨量季增逾八成、螢幕更搶手，出貨量季增超過一...

宏碁賣飲料…轉型生活品牌

宏碁筆電本業銷售火熱，7月將跨界開賣能量飲、膠原蛋白飲，並與OSIM合作推出「Predator x OSIM電競按摩椅」...

日月光超前部署 轉單爆發

IC封測龍頭日月光半導體執行長吳田玉昨（24）日表示，台灣疫情控制得宜，不少客戶轉單至日月光，帶動公司第2季業績將優於預...

考量不確定性…日月光200位主管績效獎金停發

日月光半導體執行長吳田玉昨（24）日表示，新冠肺炎大流行，台灣因防疫得當，讓日月光業績仍優於預期，但這波疫情不能輕忽，也...

台積專利數量 去年逾3,600件

台積電企業社會責任報告書出爐，內容揭示2019年專利獲准數量超過3,600件全球專利，其中美國專利逾2,300件，去年美...

台積菜鳥工程師 年薪31個月

台積電照顧股東、員工、客戶，同時友善環境不遺餘力。根據台積電最新出爐的企業社會責任報告書，過去十來平均股東權益報酬率達2...

台積跨海設廠 傳獲美金援

致力促進美國企業回流的「美國國際開發融資公司」（DFC）表示，美國政府針對關鍵供應鏈遷回國內計畫所提供的融資可能達到數百...

群創375億聯貸簽約

面板大廠群創昨（24）日與中信銀統籌主辦完成375億元聯貸案簽約，隨著面板報價反彈，群創看好歐美市場逐步解封後，面板業第...

網家營收 四年後挑戰千億

國內電商龍頭網路家庭集團董事長詹宏志昨（24）日表示，網家2019年重回獲利，但「還是賺得太少」，高喊「未來三年的基調就...

熱門新聞

交通部「紓困3.0」7月上路 旅宿業員工每月補助2萬

財部振興出招！年底每人可「出島」買10萬免稅品

5G來了！遠傳宣布 7月3日開台

反傾銷大戰第二波 美調查台灣等4國輪胎

台積跨海設廠 傳獲美金援

高銀成立40年 首次股東大會流會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。