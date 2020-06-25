歐系外資看好聯亞 重申目標價350元不變

5G基礎建設需求強勁，歐系外資看好光通訊廠聯亞（3081）是主要受惠者之一，且不受華為不確定性的影響，因而維持買進評等，並重申目標價維持350元不變。

聯亞日前參加外資證券線上法說會時提到，5G基礎設施持續展現強勁動能，不過公司因產能不足，在上半年僅能滿足50％的需求。目前，聯亞的訂單能見度已經到今年底，而新產能的建置也逐步完成，到本季底後段產能就可增加50%，第3季度再增加50%，到了明年1月還會增加25%，以滿足中國大陸5G基礎建設的強勁需求。

而關於潛在的華為禁令對中國大陸5G基礎建設影響方面，聯亞認為影響可控，即便華為因缺少必要零組件而無法部署5G基站，華為仍會將其需求轉移到其他電信供應商，如中興通訊、愛立信、諾基亞等，而這些供應商也都間接採購聯亞的光通訊產品。

聯亞矽光產品在第2季表現較弱，只要因為產品仍處於100Ｇ到200G/400G的過渡期。不過根據聯亞主要客戶的需求預估，下半年100G產品出貨將較上半年小幅回升，200G/400G的產品出貨則將逐季成長。

整體而言，歐系外資看好，聯亞2020年-2022年每股純益年複合成長率為31%，預估2020、2021、2022年EPS分別為9.22元、12.53元、15.93元，因此維持先前的買入評級，並給予38倍的本益比推估，重申目標價350元。

不過歐系外資也提出，仍須留意包括5G升級周期不如預期、25G和InP晶圓製造有預期之外的競爭，以及數據中心升級需求緩慢，和價格壓力增強等風險。