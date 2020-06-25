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日月光超前部署 轉單爆發

經濟日報 / 記者簡永祥／台北報導
日月光半導體執行長吳田玉強調今年仍會超前部署。 記者簡永祥／攝影
日月光半導體執行長吳田玉強調今年仍會超前部署。 記者簡永祥／攝影

IC封測龍頭日月光半導體執行長吳田玉昨（24）日表示，台灣疫情控制得宜，不少客戶轉單至日月光，帶動公司第2季業績將優於預期；儘管下半年疫情、美中貿易戰及地緣衝突等不確定因素仍在，無法提供預測，但仍看好營運將較去年同期成長。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
吳田玉強調，日月光今年仍會超前部署，資本支出不會低於去年的16億美元（約新台幣480億元），主因進入第五代行動通訊（5G），很多新應用，包括AI、高速運算電腦如雲端伺服器、資料中心和自駕車、智慧工廠和遊戲等，商機將大爆發，而且讓人無法預測，日月光必須提前做好準備，才能贏得商機、擴大市占，看好公司長線逐年成長趨勢不變。

日月光昨天舉行股東常會，通過去年度財報與每股配發現金股利2元等議案，以昨天收盤價68元計算，現金殖利率約3%。吳田玉主持股東會後受訪，釋出以上看法。

吳田玉感謝政府這次疫情控制很好，使台灣半導體供應鏈仍能正常生產，相對很多國家因疫情嚴峻，不少半導體廠被迫停產，訂單轉至台灣，日月光也因超前部署，獲得轉單的機會。

吳田玉強調，超前部署是日月光多年與客戶緊密合作，累積的經驗與瞻識。他舉市調公司去年統計，日月光去年資本支出16億美元，比前年高出4億美元，但在其他前25大的IC封測公司中，去年資本支出總額卻減少7億美元，可看出日月光逆勢擴增產能，也是能承接客戶轉單的關鍵。

他說，日月光分別在2005年、2009年及2013年半導體產業面臨衰退時逆勢加碼投資，並從群雄廝殺的戰局中，市占率由原本的8%，一路竄升至目前28%的地位，取得IC封測業領先地位。

今年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，美中貿易戰升高，日月光在許多國家設廠也有受到影響，卻能發揮靈活調度彈性，加上台灣生產重鎮適時發揮核心價值，讓第2季業績優於預期。

至於是否配合台積電前往美國設廠，吳田玉表示，封測業是半導體生態系的一環，且日月光是全球布局最完整的封測廠，未來會針對客戶需求及投資成本效益，審慎評估。

日月光 吳田玉 疫情

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