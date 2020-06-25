宏碁賣飲料…轉型生活品牌

宏碁筆電本業銷售火熱，7月將跨界開賣能量飲、膠原蛋白飲，並與OSIM合作推出「Predator x OSIM電競按摩椅」。宏碁董事長陳俊聖昨（24）日指出，宏碁是個人電腦（PC）品牌，積極轉型成生活風格（lifestyle）品牌，2019年宏碁非PC貢獻營收15%，占比創新高，相較於六年前占比僅6%至7%大幅拉高。

宏碁跨足飲料市場，內部預計7月將成立飲料部門「acer beverage」，7月起推出自有品牌能量飲料及膠原蛋白飲，預計鋪貨到電商平台，逐步將宏碁轉型為生活風格品牌。

陳俊聖說明，據內部市場調查，能量飲料目標客群與遊戲玩家一樣，因此推出的能量飲料是宏碁旗下電競品牌Predator的延伸。在內部討論時認為，既然決定做飲料，只做一個產品太單薄，決定再推出膠原蛋白飲，主打女性遊戲玩家。

陳俊聖強調，宏碁飲料產品籌備約半年時間，已取得相關認證，預計7月開始出貨。