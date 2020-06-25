宅經濟發威 宏碁NB銷售旺到Q3

宅經濟發威，全球搶買筆電。宏碁董事長陳俊聖昨（24）日表示，宏碁第2季筆電出貨量季增逾八成、螢幕更搶手，出貨量季增超過一倍。由於在家上班、遠距上課均是剛性需求，以美國市場來說，估計還有約七成、6,000萬至8,000萬名學生仍有購買電腦需求，看好教育市場下半年帶來的商機。

陳俊聖今年2月曾預測下半年消費電子產品買氣可望迎來「報復性反彈」，他昨日直言「報復性反彈3月就已出現」，宏碁3月營收月增逾倍是「前所未見」，供應鏈復工後，需求整個上來，4、5月保持高峰、不斷追料，宏碁和供應商先前都沒想到宅經濟需求有這麼大。

部分人士擔心，下半年強勁需求恐反轉向下，但陳俊聖以美國為例指出，現在看來暑假過後開學機率低，每個學生都需要一台電腦，但現在只有三成學生有自己的電腦，因此還有七成、總數介於6,000萬到8,000萬名學生仍需購買筆電，可以說「現在需求清楚看到第3季」，且教育領域需求完全被滿足的路還很遠。

陳俊聖分析，教育市場需求與遠距工作不同，產品生命循環周期較短，未來換機潮可望一波接著一波。電競領域方面，今年宏碁上半年電競產品出貨量也是持續優於去年同期。

針對疫情對營運的影響，陳俊聖認為「有上有下」，以時間切面來看，1、2月不能做生意、只能賣庫存，但是3月往上急拉，有些國家因為封鎖生意反而變好，但是有些國家不是，一封鎖就是完全靜止，不僅港口不能進關，連銀行也沒有開，沒辦法做生意。

他進一步說明，若以截至今日來看，在家工作、遠距教學都帶來不錯的生意，像是美國、加拿大、德、法、英，亞洲的日本、新加坡、香港也有相當的動能。