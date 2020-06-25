電商教父詹宏志 代言兒子產品

網家董事長詹宏志昨（24）日戴著很有設計感的布口罩出席股東會。口罩產品是設計師兒子詹朴與「淨對流 Xpure」的聯名作品「時間的軌跡」。他笑說，最近口罩很紅，「剛好我也分到一個」，而這聯名口罩一個售價950元，詹宏志直言「口罩比衣服好賣」。

詹宏志有「電商教父」之譽，另一個身分是「設計師詹朴的爸爸」。詹朴的自創品牌APUJAN，以台灣原創布料與獨特多樣的針織技藝配合，融入音樂及東方元素，設計獨特奇幻風格。

詹朴做口罩是因為疫情關係。本來在4月時看到情況不好，做口罩和口罩套是為了讓歐美朋友不排斥、願意戴口罩，結果接到大量詢問，他才決定少量生產口罩和口罩套上網賣，但剛上線就秒殺。

詹朴先前表示，希望最好不要用到口罩，但如果要用到，希望口罩在生活中使用，也是時尚的配件。6月中旬，他與台灣的淨對流Xpure合作聯名商品，以自己在倫敦時裝周發表的針織緹花布料設計新的抗霾口罩，6月中旬開賣，目前在他的個人網路商店以及淨對流網站有五種款式銷售。