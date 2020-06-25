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中華電費率 傳599元起

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

網路盛傳，中華電信內部正討論5G資費最低599元起，並訂出1,399元吃到飽的費率，預期中華電信將在7月1日推出5G服務。對於相關傳聞，中華電信昨（24）日表示，時候到了會通知大家。

根據了解，中華電信昨日召集負責各大營運處通路的北區分公司、南區分公司、子公司宏華以及轉投資神腦等上百名人員進行現場及視訊連線會議，當下宣布5G主要促銷方案以及資費，資費表也因此流出市場，中華電信對資費傳言沒有回應。

市場認為，在正式拍板宣布5G資費前一刻，「什麼事情都可能發生」。

中華電信董事長謝繼茂接受網路媒體採訪時則提到，5G會有平價資費，不會遙不可及，將採多元資費，納入用量及網路傳輸速度來變化。

談到中國大陸5G入門資費約新台幣650元，謝繼茂認為，中華電信入門資費絕對比這個更有吸引力。謝繼茂對於資費的談話，某種程度也呼應網路上對於中華電信資費的猜測。

一個專門關注電信資費的網站昨天放上一張宣稱「中華電信資費表」的照片，5G資費有八個級距，最低599元起，傳輸量為24GB；999元則為60GB；1,199元則為100GB，最高傳輸速度為500Mbps，過量降速至10Mbps。

網路也盛傳，中華電信5G服務月繳1,399元起上網吃到飽，1,399元及1,599元最快傳輸速度達1Gbps，1,799元及2,699元傳輸速度則高達1.5Gbp。

中華電信 資費 5G

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