「你累了嗎？喝了再上」宏碁拚跨界 下月開賣能量飲

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（24）日宣布，首度跨界飲料食品，預計於7月將上市「PREDATOR SHOT-掠奪者能量飲料」，7月起將鋪貨到電商平台，與現有能量飲料Red Bull對尬。

陳俊聖昨日晚上在全球線上發表會的時候拿出能量飲料，一度在Youtube直播現場吸引國際網友瘋狂討論，

陳俊聖今日表示，宏碁會想切入能量飲料主要是與電競相關產品有所連結，「幾乎是同一個客群」再加上現在年輕人每天玩遊戲、看手機，導致眼睛越來越不好，所以宏碁會在能量飲料添加葉黃素，「成為唯一有添加葉黃素的能量飲」。