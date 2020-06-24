「你累了嗎？喝了再上」宏碁拚跨界 下月開賣能量飲
宏碁（2353）董事長陳俊聖今（24）日宣布，首度跨界飲料食品，預計於7月將上市「PREDATOR SHOT-掠奪者能量飲料」，7月起將鋪貨到電商平台，與現有能量飲料Red Bull對尬。
陳俊聖昨日晚上在全球線上發表會的時候拿出能量飲料，一度在Youtube直播現場吸引國際網友瘋狂討論，
陳俊聖今日表示，宏碁會想切入能量飲料主要是與電競相關產品有所連結，「幾乎是同一個客群」再加上現在年輕人每天玩遊戲、看手機，導致眼睛越來越不好，所以宏碁會在能量飲料添加葉黃素，「成為唯一有添加葉黃素的能量飲」。
據悉，宏碁每年在全球辦電競比賽，能量飲料品牌商也會來蹭熱度，因此讓宏碁想到也可以自己來賣能量飲。宏碁逐步轉型為「生活風格品牌」，所以除了能量飲料之外，內部也計畫針對女性遊戲玩家推出膠原蛋白飲，膠原蛋白飲一樣7月問世，搶攻女性市場。
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