福華董事會決議 林榮賜將出任總經理

大同旗下電子零組件廠福華（8085）今（24）日董事會決議，委任蘇州福華電子科技總經理林榮賜，自6月30日起出任福華總經理。同時，新設策略長一職，董事會決議通過由董事長陳慈德兼任策略長。

福華總經理暨大同法人董事代表人許孟祺，月初遞交辭任書，將任職總經理至今年6月30日。福華今日舉行股東常會，並於董事會通過人事案，委任蘇州福華電子科技總經理林榮賜，月底接任福華總經理。同時，由董事長陳慈德兼任策略長。

實收資本額15.7億元的福華電子，原是大同集團旗下的背光模組廠，但隨著集團電面板廠華映結束營，福華電子近年也積極轉型為電子零組件廠。除將背光模組產品由過去的約占業績七成比重，降至目前近四成比重。並逐步增加工控開關產品，今年因應新冠肺炎疫情嚴峻，福華也加強投入醫療用零組件生產；並因應宅經濟發燒，生產遊戲及IoT相關零組作產品。

近十年來，福華僅2014年、2016年及2017年交出獲利成績單，其餘年度均虧損。

福華去年稅後純損1.42億元，虧損幅度較2018年的1.9億元收歛，EPS為-0.9元。2020年首季稅後純損6,657.4萬元，EPS為-0.42元。加計去年底累虧約9,600萬元，截至今年首季累計虧逾1.6億元。今年前五個月累計合併營收3.05億元，年減37.1%。