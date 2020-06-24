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5G起跑鳴槍 「遠傳心5G」7月3日開賣

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
5G起跑鳴槍！遠傳電信宣布，一路超前部署的「遠傳心5G」，將於7月3日正式開賣，當天下午將由遠傳董事長徐旭東（左）召開記者會親自向全台消費者獻上料理大菜。圖/遠傳提供
5G起跑鳴槍！遠傳電信宣布，一路超前部署的「遠傳心5G」，將於7月3日正式開賣，當天下午將由遠傳董事長徐旭東（左）召開記者會親自向全台消費者獻上料理大菜。圖/遠傳提供

5G起跑鳴槍！遠傳電信今（24）日宣布，一路超前部署的「遠傳心5G」，將於7月3日（星期五）正式開賣，當天下午將由遠傳董事長徐旭東召開記者會親自向全台消費者獻上料理大菜，並宣布遠傳的5G服務與資費；同時串聯台北遠百信義A13、SOGO忠孝館、板橋大遠百、新竹巨城，以及台中、台南、高雄大遠百的遠傳5G體驗館，和全台300多家遠傳門市，讓全國的消費者都得以體驗遠傳在3.5GHz魚肚當好位置的80mhz大寬頻，加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜所打造的5G全網體驗以及全新的5G服務。

徐旭東表示，遠東集團擁有兩百多家公司，充分發揮集團綜效，在5G的企業運用上，遠傳可以在集團各個場域驗證試行；而消費者端，集團有零售、百貨通路，彼此結合人流與資源，把全台各場域都變成5G體驗館。遠傳心5G，講求建設用心、服務貼心、要讓用戶體驗最順心，這是遠傳對我們用戶的承諾。遠傳心5G是有備而來的。

遠傳總經理井琪表示，遠傳將於7月3日在遠企購物中心The Mall 3樓天碟廣場舉行開賣記者會，記者會將超乎過去形式，透過網路邀請全省的消費者大家一起來。現場將與遠傳北中南門市、和7大百貨體驗館進行全台大連線互動，透過連續80MHz頻寬充分發揮5G高頻寬、低延遲、大連結的特性，將最優質、高效率的全網頭等體驗於各點展示。

為了提供消費者與企業夥伴頭等的5G全網體驗，遠傳於5G頻寬、位置競標展現當仁不讓的氣魄，取得主要競業之最大平均用戶頻寬，後續網路建設與應用開發更展現積極投資、發展5G的決心，全國唯一以愛立信獨家設備進行全島建設，更以前段班之姿獲得全國第二張5G特許執照。5G超前部署如何做到？記者會當天將分享資訊，包括5G網路有多快、終端設備現況、應用與資費方案、未來發展等，讓外界能更清楚了解如何使用5G讓生活更便利。

5G 遠傳電信 遠百

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