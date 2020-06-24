工研院攜媒體及中華電 大甲媽祖遶境體驗館推5G新應用

5G生活新應用現身！工研院攜手媒體集團及電信龍頭，響應經濟部工業局，與三立集團、中華電信、台灣夏普等一起推動「三立5G GO影視大躍進」計畫，即日起28日在台北大甲媽祖遶境體驗館，以5G技術重現世界三大宗教盛事之一的「大甲媽祖遶境」的現場實境。此次合作是透過工研院在5G創新應用服務設計能力，串結5G生態系，共同實現多項5G跨領域應用，充分展現5G「高頻寬」、「低延遲」技術特質，實現5G＋360度VR虛擬實境異地體驗，以及首創5G+8K實景同步再現，推動5G創新應用新典範。

工研院副院長張培仁表示，此次與三立集團及中華電信的合作，工研院透過創新服務設計巧妙結合，協助文化、藝術、媒體、娛樂、電信及內容應用等業者，運用5G＋VR、8K等技術，串聯起5G應用服務的跨產業生態鏈，實現大甲媽祖遶境活動中全新的表演與體驗模式；工研院讓傳統民俗活動融入最新的科技，使科技元素完美融入民間文化中助陣，展現零距離、身歷其境的全新感受，更是前所未見！5G的高傳輸速度、低延遲性，打造了一個可靠的網路環境，萬物皆能聯網的未來世界，將顛覆我們對空間與時間的想像，也將創造出無限商機。

透過跨產業合作，今年大甲媽祖遶境中，設計多場5G嶄新應用，民眾透過科技體驗5G即時、高畫質的便利性。在大甲鎮瀾宮媽祖起駕時，採用「5G手機」及「5G攝影包」當作行動SNG，少了網路線的限制牽絆，深入人潮洶湧的大甲鎮瀾宮各現場，即時以5G回傳各角度精彩畫面。在駐駕彰化天后宮時，則是結合5G及VR360度攝影機拍攝直播，讓遠在台北信義區民眾可使用VR眼鏡同步觀看駐駕現場難得一見的奉茶等儀式。回鑾時，也首度採用5G+8K攝影機，直播拍攝鞭炮聲隆隆，華麗陣頭表演的回鑾現場，並同步連線臺北信義區80吋8K高畫質電視螢幕，讓遠在台北的現場也擁有如臨現場感受。