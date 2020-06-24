「台灣網路教父」詹宏志啟動退休：沒有我的PChome將有無限可能！

台灣「網路教父」詹宏志要退休了？！6月下旬接受《遠見》獨家專訪，PChome網家董事長詹宏志意外透露「已啟動接班計畫」。

「沒有我的PChome將無限寬廣、充滿無限可能，什麼都有可能發生！」詹宏志表示，PChome集團大概有將近20家公司，他是這20家公司的董事長，將會一個一個退，從周邊企業開始退，慢慢把工作交給同事，然後最後從PChome退出。

目前，詹宏志在母公司網家的董事長任期還剩近兩年，推估最快從董事會退出的正式退休時間點將是2021年。不過，業內人士推估，最有可能的時間點是下一個任期，也就是2024年。

然而，網路教父確實已展開退休起手式！一手開創PChome的詹宏志，也是主導台灣20年電商史的靈魂人物。

認為「自己一直是個編輯」的他，如何回顧這一路創下的里程碑？

「這是一個驚奇之旅！」網路家庭董事長詹宏志，短評PChome經營電商20年旅程，語氣一如以往的精神奕奕，甚至是驕傲的。

引領台灣電商產業20年的PChome網路家庭，1996年啟動網站服務、1998年公司化、2000年進入電商，當年購物開台首月創造60萬元營業額，已讓創始團隊振奮，而今PChome成長超過5400倍，2019平均月營收32.4億元、年營收突破388億元，員工數從幾人團隊一路成長到超過3000人的電商集團。

PChome網路家庭董事長詹宏志。圖片提供／遠見

詹宏志剖析PChome成長歷程，他從當時還只是賣書的美國亞馬遜身上，理解到網際網路的天生優勢，在於「訊息傳遞與儲存的低成本」。因此PChome從第一天就不斷擴充商品數量強化優勢，現有超過500萬件商品數，其中250萬件在庫，註冊會員超過1000萬，是台灣舉足輕重的購物網站。

這段濃縮摘要的發展歷程看似簡單，其實當中關卡重重，例如線上刷卡、款項即時分期、24小時到貨、一鍵退貨、電子發票等，現在看起來理所當然的網路體驗，都是一步一腳印打通關卡，而後成為業界標準。其中，每一行程式、每一項服務環節，都由內部團隊從0到1打造而成。

詹宏志有感而發地說，「我們很幸運是在台灣這樣的地方」，1990年代整個社會都還不知道網際網路是什麼的時候，台灣的大學就有網路教育，所以PChome完完全全可以用台灣工程師團隊，寫出各式各樣的服務。而且，台灣市場競爭再激烈，也不曾遇過惡意的瘋狂對手。

可以想見，PChome未來5～10年三大發展方向，將是自動化倉儲、跨境購物、跨界生活圈，而且這將會是詹宏志逐漸淡出的5～10年。

以下是詹宏志專訪摘要：

問：你想像中PChome 5年後、10年後是什麼樣子？

答：沒有我。

以我的生涯來看，我一定要想一個沒有我的PChome長什麼樣子，意思是說未來決定公司方向、路線、服務的細節的主要思考者不是我了，會是一群年輕人，我們已經啟動接班計畫，而且極可能不是一次性。 PChome集團大概有將近20家公司，我是這20家公司的董事長，我會一個一個退，會從周邊企業開始退，慢慢把工作交給同事，然後一路退到PChome，沒有我的PChome代表那會是一個無限寬廣、有無限可能的PChome，什麼都有可能發生。

問：從創業到屆退，你有什麼特別的感觸嗎？

答：我們很幸運是在台灣這樣的地方！

1990年代整個社會都還不知道網際網路是什麼的時候，台灣的大學就有網路教育，所以PChome完完全全可以用台灣工程師團隊，寫出各式各樣的服務。我常常只是口說一個想法，工程師就都做得出來。 至今為止，PChome的每一個功能與服務，都是自己的工程師寫出來的，現在我們即使邁向成熟期，還是有900位工程師。 此外，台灣的消費者與競爭對手很理性。當年，PChome創建的七天鑑賞期與退貨免運費機制，曾有大陸電商友人對我說，若競爭對手今天買3億、退3億，沒幾天就能把PChome搞垮。 但是，還真沒有競爭者做過這樣的事，必須說，我們身在台灣真的很幸運！

問：這20年來，你如何定位自己的角色？

答：回顧這20年，別人以為我跨界，其實我一直覺得自己是一個編輯。

我的編輯生涯大約是在1974年做到2005年，但往後大部分的工作都是因為編輯的緣故延伸出來的。 譬如說我做過電影，我做過唱片，做唱片幾乎都是我在出版失業的時候，找到一個比較接近的工作方法的東西。第一個它（唱片）是content（內容） ，你的管理重心是曲目跟藝人。出版管理的就是作家跟書目，所以它是同一個原理。 一樣的，我在看電影的時候，我是因為我處理的導演都是藝術電影的市場，所以藝術電影市場我上次在演講裡面解釋它是個勸募性收入，因為是勸募性收入，不是爆發性收入，所以它跟出版是像的。

問：電商也是用編輯的概念去看的？

答：本來電商就從出版來的，就是說，我的第一個網站是關於出版，第二個我只是把Information送達，變成把商品送達，完全一樣的方式。

當編輯的時候，你要在一個作者身上看到什麼題目，看到什麼書的可能，或者他送來了一本書，你決定這本書要跟社會產生什麼樣的連結。 電商和出版不都是一模一樣的東西嗎？你必須建立一個體系，這不是一篇或一本書，或只是一個商品，它是延續性的。 做出版時，你得用各種方式來連結書與社會的關係。 做電商也是，用戶的生活是怎麼構成的？他有哪些東西、哪些行為要跟人打交道？你必須去做這樣的（設想）。過程中，有些東西容易一些，有些困難一些，我們要想辦法解決那些（生態系中的）問題。

PChome網路家庭董事長詹宏志。圖片提供／遠見

問：談到電商，近10年PChome陸續有些服務海外消費者的計畫，例如泰國、美國，現在對跨境電商的想法是？

答：一直有些理想，比如說希望能夠非常方便的賣外國商品、非常方便把台灣東西賣到國外去。

過去這幾年花了很多力氣，我們先讓台灣消費者更親近方便的接觸到國外listing（商品名錄），讓接觸listing更親近方便比如讓ebay美國與歐洲的listing都放到露天拍賣，現在大概已有1億種商品。 我們又說服日本廠商把listing放到PChome，現在也在試著說服韓國廠商。去年買下一個做日本代購的台灣公司，可以協助消費者下單之後的程序，貨運、報關等。這些量並沒有那麼大，而且轉換率其實不高，但這給消費者一種想像，就是取得境外商品是什麼感覺。 這樣的服務，我希望可以慢慢為更多人知道，但要花很多時間，我們現在打造一個日本、一個泰國就已經就去掉半條命，因為難度都很高，服務架構一點一滴在做，又要做到台灣母公司獲利可以支持的情況下去開展。跨境，是我一直想要打造出的新體系。

問：從近兩年布局來看，金流服務看來也是一大方向？

答：通過支付，PChome希望打造比較全方位的生活生態圈。

Pi拍錢包跟玉山合作的信用卡，去年大概創造了20億P幣，意思是說那張信用卡刷卡金額差不多達到1000億了。 過去PChome有好幾種數據，最難用的就是PChome本身的數據，我完全不知道消費者跟我買了一台手機之後，還去哪裡跟誰買了什麼東西，露天拍賣比較好一點，因為那裡有將近200萬賣家，賣各式各樣東西，我們有機會拼出消費者生活形態。 現在我們還有一個機會，透過金流服務更深入理解消費者，也因為它的量夠大，幾乎就是台灣消費活動的縮影，目前我們只到這個位置，我們沒有做任何用途。 這些數據我們一定會用，但是怎麼用還不知道，我不急著要讓它產生什麼，但是它非常重要，非常敏感，所以要非常小心，這是我們很重要的工作，我們也許可以做不敏感的生意，不（必）著急了。

問：PChome 2007年起自營倉庫，當時同業還頗不以為然，現在看來卻是拉開競爭、創造價值的重要關鍵，PChome接下來的倉儲計畫為何？

答：曾經我們也以為轉單模式是比較好的，但為了優化服務，所以投入建設倉庫，我們要做的不是速度，要做是精準穩定，服務穩定，Everyday Reliable。

本來同事們覺得在庫商品最多2000件、5000件就夠了，但現在我們有七個倉庫，總坪數接近七萬坪，大約250萬件不同商品在庫，24小時到貨率達到99.68％。 但倉庫使用的人力是很大的，而且，所以現在建立新倉時，我們盡量提高自動化比例，透過運算商品相關性，調整貨架排放方式，計算人員揀貨最佳路徑，現在八成的訂單還能在同一個箱子出貨。若是完全用機器人揀貨是不切實際的，但我們要盡量讓人留在原地不要動，只負責揀，中間的傳遞過程，則盡量改以機器輔助，增加效率。

（作者／羅之盈 攝影／池孟諭 本文出自2019.02.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）