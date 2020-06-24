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台灣之星5G資通安全維護計畫通過 結盟珈特科技攻資安

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今（24）日審議通過台灣之星「行動寬頻業務資通安全維護計畫」，台灣之星即刻著手籌備網路佈建，朝向5G正式開台更加推進。

同時，隨著行動上網的普及，智慧型裝置已成為我們生活中不可或缺的一環，不論日常使用或是處理公事都高度依賴，更是未來萬物聯網時代的重要載具，因此，資通安全將成為一大重要課題，有鑑於此，台灣之星宣佈攜手深耕系統整合領域十多年的「珈特科技」為所有企業客戶量身打造企業行動裝置管理系統，以「最務實的物聯網傳輸夥伴」定位，加上全新「3E模式」的導入—「Engage接軌」、「Empower賦能」與「Earn商轉」—要在5G世代與所有企業客戶一起共創新局、贏得商機。

台灣之星看準5G世代萬物聯網的藍海，積極打造客製化傳輸方案並鏈接跨領域團隊，極盡運用5G優勢增加營收與降低成本，推動企業營利並展開雙贏局面。截至2020年，應用已遍及24大領域，其中包含今年再度攜手「斯其大科技」共建智慧電表網絡、偕「嘉通物聯網科技」投入防疫醫護監測，以及稍早6月初與「華芸科技」展開企業私有雲佈建，台灣之星持續擴展合作夥伴，今年預計新增物聯網門號數量將較去年成長近4倍。

5G將帶動網路虛擬化、軟體化，可快速擴充應用、具極佳彈性，讓網路從原本封閉電信網路朝向開放網路發展，不過在此趨勢下，各種軟體及ICT設備傳輸也可預見將面對更高的安全威脅，根據研究顯示，每年有高達43TB、2.8億筆敏感資料遭外洩，其中醫療保健與金融相關等敏感的應用程式中，有90%具重大安全漏洞，企業正面臨提升員工行動生產力與資安保護之間的矛盾，因此企業與公部門相繼攜手外部資安服務商擬定資安策略與強化防護機制。

有鑑於此，今日台灣之星宣布與「珈特科技」展開戰略合作，加乘雙強的行動通訊服務與裝置管理優勢，發揮5G本身高網速、低延遲與大容量之特性，為企業量身佈署無線、行動化裝置管理系統(Mobile Device Management，MDM)，為企業客戶打造專屬行動應用程式方案，並透過Web-based管理系統大規模管理企業的智慧型行動裝置，實現遠端應用程式管理、網頁過濾、資安監控與派發軟體等功能，實現企業智慧化與行動化的目標。

台灣之星 5G 物聯網

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