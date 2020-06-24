筆電拉抬 瀚宇博Q2強勁、Q3挑戰續高

受惠新冠肺炎疫情影響，帶動筆電產業第2季大爆發，PCB廠瀚宇博（5469）董事長焦佑衡指出，本季筆電需求很強，預估第3季商用機種仍續強，至於消費性產品還要看返校潮買氣，但伺服器、遊戲機、網通業務看來不錯，整體來看，瀚宇博第3季可望維持營運高檔，超越第2季或持平。

瀚宇博為全球PCB NB板龍頭，受惠疫情帶動的在家工作（WFH）、高畫質影音、居家教育等需求暴增，也連帶使得筆電出貨水漲船高，身為NB板龍頭的瀚宇博也直接受惠。

不過，市場擔心，筆電因上半年急單後，下半年恐怕面臨「旺季不旺」。焦佑衡回應，筆電今年第2季很強，公司迅速把產能提高，回應客戶需求。目前來看，第3季筆電商用機種看起來還是很強，消費性機種仍要看返校潮銷售狀況。

法人預估，第3季為瀚宇博傳統旺季，預期在遊戲家用主機、伺服器、網通業務成長下，加上筆電業務仍能維持一定水準，瀚宇博第3季可望維持營運高檔，超越第2季或持平。

此外，隨著第2季筆電板出貨暢旺，帶動瀚宇博第2季工廠嫁動率提高，預期毛利率也將走揚。

展望全年景氣，焦佑衡指出，今年疫情出來以後，業界對於市場都很保守，但第2季卻發現有些產品很好，目前來看第3季呈現穩定，但因疫情仍沒降溫，對第四季展望無法判斷。

疫情改變瀚宇博營收結構，「宅經濟」相關產品線佔比明顯拉高。去年伺服器佔營收比重僅7-8%，到今年5月已達兩位數，預期下半年還會提升。在遊戲機方面，由於國際大廠下半年即將推出新世代家用主機，原先遊戲機占瀚宇博僅6-8%，預期今年在新品效應帶動下，將比去年增加1~2%。

目前瀚宇博筆電類相關營收佔比約四成，其次為網通15%，其他則依序為伺服器、遊戲機等。

由焦佑衡領導的華新集團PSA華科事業群今年預估資本支出達110億元，涵蓋在集團內華新科、佳邦、瀚宇博德、精成科、華東科技、信昌電、台灣精星等七家公司，至於瀚宇博本身今年資本支出則未透露。