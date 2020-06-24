台積電去年獲全球專利逾3,600件 美國專利獲准率99%

台積電(2330) 企業社會責任報告書出爐，內容揭示去年專利獲准數量超過3,600件全球專利，其中美國專利超過2,300件，去年美國專利獲准率高達99%，在 美國百大專利權人中名列第一；另外，去年營業秘密註冊超過 10,000 件，創下歷史新高紀錄。

根據台積電(2330) 企業社會責任報告書，在專利申請數量上，全球總數累積超過5.5萬件，去年申請近6,500件全球專利，為去年美國前十大專利申請人， 且連續第四年蟬聯國內申請數量全國首位。

在專利獲准數量上，全球總數累積超過3.9萬件，去年取得超過3,600件全球專利， 其中美國專利超過2,300件，去年美國專利獲准率高達99%，在美國百大專利權人中名列第一。

台積電表示，專利申請目標，分別為保護研發成果及技術領先地位、捍衛集團全球營運活動自由、強化市場競爭優勢、建立產業智權聲譽；預計今年全球專利申請數量將超過5,300件。

在營業秘密保護部分，自2013年推動營業秘密註冊系統以來，台積電營業秘密註冊數量年年增加，去年以超過10,000件註冊，創下歷史新高紀錄，預計今年營業秘密註冊數量將超過1.2萬件。

台積電妥善記錄並整合運用具有技術領先、製造卓越、客戶信任等公司競爭優勢的營業秘密，以全面、有效的管理營業秘密創新；去年台積電法務組織持續強化「營業秘密註冊及管理系統」功能，進一步導入 智動化（Intelligent Automation, IA）及人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術，持續優化管理效率，並提供更即時、有效的智慧財產管理相關數據分析與協助，同時深化系統與公司其他管理系統的聯結運作，讓營業秘密註冊及管理系統功能更臻便利與全面。

台積電鼓勵員工將無形的關鍵機密具體記載於集中管理的系統。為提高營業秘密的質與量，每年頒發金質營業秘 密獎（Golden Trade Secret Award），表揚員工對公司的貢獻。截至去年，總共頒發1,335個金質營業秘密獎予4,600多位營業秘密註冊人。